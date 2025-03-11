Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

• Nhận data khách hàng từ phòng marketting, rồi gọi điện thoại cho khách hàng;

• Tư vấn sản phẩm và chốt đơn hàng;

• Xác nhận đơn hàng bao gồm: thông tin, địa chỉ và gửi hướng dẫn sử dụng cho khách hàng;

• Tiếp nhận thông tin online và hỗ trợ giải đáp kịp thời các thắc mắc của khách hàng;

• Lập bảng biểu báo cáo doanh số cá nhân hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng;

• Thực hiện các công việc phát sinh từ Leader.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học hoặc đang theo học các chuyên ngành liên quan ;

• Không yêu cầu kinh nghiệm;

• Tư duy mở, tự giác, sáng tạo, tư duy giải quyết đề;

• Có Laptop cá nhân;

• Có thể làm fulltime.

Tại CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Có tính hoa hồng và thưởng;

• Không bị áp KPI;

• Nhận lương 8 – 10 hàng tháng, không chậm, giữ lương;

• Nghỉ phép, nghỉ lễ, tết, hiếu hỉ,… đúng quy định nhà nước;

• Được tham gia Bảo hiểm sức khỏe.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.