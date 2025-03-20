Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Mio Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 426 bạch mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Hỗ trợ khách hàng, tư vấn sản phẩm online

- Chăm sóc hỗ trợ khách hàng

- Các công việc khác do cấp trên giao

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học (hoặc tương đương)

- Chăm chỉ, có tinh thần học hỏi

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng, CSKH

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Mio Global Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 7 - 15 triệu/tháng (lương cứng + thưởng doanh số)

- Hợp đồng lao động đầy đủ, đóng BHYT, BHXH theo quy định

- Nghỉ phép năm, thưởng hiệu suất

- Ưu đãi mua hàng dành riêng cho nhân viên

- Thưởng tháng 13 + Thưởng cuối năm cho nhân viên gắn bó

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Mio Global

