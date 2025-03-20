Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Mio Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Mio Global
Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 426 bạch mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
- Hỗ trợ khách hàng, tư vấn sản phẩm online
- Chăm sóc hỗ trợ khách hàng
- Các công việc khác do cấp trên giao
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học (hoặc tương đương)
- Chăm chỉ, có tinh thần học hỏi
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng, CSKH
Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Mio Global Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: 7 - 15 triệu/tháng (lương cứng + thưởng doanh số)
- Hợp đồng lao động đầy đủ, đóng BHYT, BHXH theo quy định
- Nghỉ phép năm, thưởng hiệu suất
- Ưu đãi mua hàng dành riêng cho nhân viên
- Thưởng tháng 13 + Thưởng cuối năm cho nhân viên gắn bó
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Mio Global
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
