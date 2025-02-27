Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Vũ Tấn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Vũ Tấn
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Vũ Tấn

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 118/48/33 Đường Liên Khu 5

- 6, Khu phố 5, Phường Bình Hưng Hòa B,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng thông qua: marketing, nghiên cứu dữ liệu sẵn có, tham gia hội chợ, các mối quan hệ ....
- Làm việc trực tiếp với khách hàng, tư vấn, báo giá và bán sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng;
- Luôn phải lắng nghe, giải quyết các thắc mắc, yêu cầu/khiếu nại của khách hàng trước, trong và sau khi bán hàng, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.
- Quản lý quá trình bán hàng: từ lúc báo giá – lên đơn hàng và xử lý đơn hàng, đảm bảo đúng tiến độ cho khách, chịu trách nhiệm cập nhật tiến trình thanh toán đơn hàng cho kế toán hoặc cấp trên.
- Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh để đưa ra phương án chiến lược bán hàng phù hợp, cũng như tham vấn cho cấp trên khi có yêu cầu.
- Theo dõi và đánh giá doanh số bán hàng định kỳ cho cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, tốt nghiệp trung cấp trở lên
- Độ tuổi từ 20-35,
- Nhanh nhạy, hoạt bát, trung thực, chịu học hỏi và chịu đổi mới; phải luôn luôn chủ động trong công việc.
- Có kinh nghiệm bán các mặt hàng kỹ thuật như: bơm hóa chất, trao đổi nhiệt... từ 1 năm trở lên, chịu được áp lực doanh số.
- Có bằng lái ô tô là một lợi thế. Mô tả công việc:

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Vũ Tấn Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương căn bản + hoa hồng theo doanh số + thưởng thêm (nếu hoàn thành xuất sắc)
- Phụ cấp ăn trưa;
- Nghỉ lễ, Tết, chế độ bảo hiểm đầy đủ theo Luật Lao động.
- Du lịch hằng năm, thưởng các dịp lễ lớn trong năm.
- Được công ty tạo mọi điều kiện để học tập, nâng cao trình độ.
- Làm việc từ T2-trưa T7, chiều T7 và chủ nhật được nghỉ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Vũ Tấn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 118/50/1/4 Đường Liên Khu 5-6, KP5, P. Bình Hưng Hoà B, Bình Tân, Hồ Chí Minh

