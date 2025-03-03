Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Sản Xuất Miyako làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 89A Lý Phục Man, Phường Bình Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

1. Lập danh sách các Khách hàng Nhà phân phối, Đại lý, các tạp hóa lớn, các chợ và kế hoạch tiếp cận bán hàng gặp mặt trực tiếp và ứng dụng công nghệ

2. Kết hợp thăm hỏi khách hàng lớn hoặc họp qua công nghệ để chào hàng và bán hàng đạt chỉ tiêu phụ trách.

3. Giúp Khách hàng Nhà phân phối, Đại lý, các tạp hóa lớn, các chợ mở rộng mặt hàng, bán hàng, chia sẻ các thông tin về sản phẩm cho các khách hàng này để phát triển kinh doanh.

4. Triển khai đúng chương trình khuyến mãi công ty đến khách hàng.

5. Báo cáo bán hàng theo khu vực phụ trách bằng biểu mẫu hoặc hình ảnh gửi về công ty.

6. Xây dựng mối quan hệ và phục vụ tốt với khách hàng.

7. Đề xuất kế hoạch phát triển khách hàng và doanh số bán hàng trong khu vực phụ trách.

8. Đảm bảo chỉ tiêu của công ty về doanh thu, sản phẩm và khách hàng (Chỉ tiêu Tháng, Quí, Năm).

Yêu Cầu Công Việc

1. Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực Sales Kênh GT ngành hàng thực phẩm, bánh kẹo… đặc biệt ngành hàng tiêu dùng - Sản phẩm khăn giấy.

2. Có đam mê kinh doanh với ngành hàng tiêu dùng, khăn giấy,…

3. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chào hàng, bán hàng, đã từng làm việc với Siêu thị, Cửa hàng, Đại lý, Nhà phân phối, Chợ.

4. Khả năng bán hàng, đàm phán, thuyết phục.

5. Có phương tiện đi lại cá nhân và sẵn sàng đi thị trường.

6. Biết ứng dụng công nghệ vào công việc: zalo, word, excel.

7. Linh hoạt, năng động, sáng tạo.

8. Có tinh thần tìm tòi, ham học hỏi những điều mới để phát triển công việc.

9. Có khả năng xây dựng các mối quan hệ tốt.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Sản Xuất Miyako Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương cứng + Hoa hồng + Thưởng.

2. Thưởng hàng tháng, năm theo kết quả thực hiện công việc và kết quả kinh doanh của Công ty.

3. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi cơ bản theo quy định của nhà nước ngay sau kết thúc thời gian thử việc bao gồm BHXH, BHYT, BHTN

4. Nâng cao kỹ năng kinh doanh, đàm phán...

5. Các quyền lợi khác...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Sản Xuất Miyako

