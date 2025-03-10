Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HAMIE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HAMIE
Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- S16, Tôn Thất Thuyết, Phường 18 , Quận 4,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
- Đăng bài, chào bán hàng các sản phẩm của công ty...;
- Tìm kiếm khách, phát triển danh sách khách hàng qua các kênh Facebook, zalo, google và các kênh website bán hàng khác...;
- Chốt đơn, lên đơn cho khách hàng;
- Tư vấn, giải đáp thắc mắc, chăm sóc khách hàng;
- Làm việc trên điện thoại và máy tính tại văn phòng
- Lập kế hoạch hàng ngày để đạt những chỉ tiêu doanh thu đề ra, có sự hướng dẫn của quản lý;
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ: Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chính quy. Độ tuổi từ 21- 30 tuổi.
- Yêu thích kinh doanh và mỹ phẩm, ngành làm đẹp;
- Có kinh nghiệm, kiến thức cơ bản về thương mại điện tử, chốt đơn online, chăm sóc khách hàng;
- Có khả năng giao tiếp tự tin, trung thực, làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc;
- Kiên trì, có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, luôn tích cực, tác phong năng động;
- Có kỹ năng máy tính văn phòng: word, excel,..
- Thời gian làm việc: 08h00 – 17h00 từ Thứ 2 đến thứ 7
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HAMIE Thì Được Hưởng Những Gì
-Lương từ 8-15tr/tháng và không giới hạn
- Chế độ đầy đủ theo quy định (BHYT, BHXH, phép năm, lương tháng 13, lễ tết, sinh nhật, ốm đau...)
- Môi trường trẻ trung, năng động
- Được đào tạo và hướng dẫn công việc
- Teambuilding du lịch gắn bó tinh thần đoàn kết hằng năm
- Được hưởng chính sách mua hàng nội bộ với giá ưu đãi.
Phụ cấp khác :
- Hỗ trợ điện thoại và tiền điện thoại phục vụ công việc.
- Thưởng hiệu quả công việc theo tháng, quý, năm.
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: S16 Tôn Thất Thuyết, phường 18, Quận 4, Quận 4
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HAMIE
