Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HAMIE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN HAMIE
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HAMIE

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HAMIE

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- S16, Tôn Thất Thuyết, Phường 18 , Quận 4,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Đăng bài, chào bán hàng các sản phẩm của công ty...;
- Tìm kiếm khách, phát triển danh sách khách hàng qua các kênh Facebook, zalo, google và các kênh website bán hàng khác...;
- Chốt đơn, lên đơn cho khách hàng;
- Tư vấn, giải đáp thắc mắc, chăm sóc khách hàng;
- Làm việc trên điện thoại và máy tính tại văn phòng
- Lập kế hoạch hàng ngày để đạt những chỉ tiêu doanh thu đề ra, có sự hướng dẫn của quản lý;

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chính quy. Độ tuổi từ 21- 30 tuổi.
- Yêu thích kinh doanh và mỹ phẩm, ngành làm đẹp;
- Có kinh nghiệm, kiến thức cơ bản về thương mại điện tử, chốt đơn online, chăm sóc khách hàng;
- Có khả năng giao tiếp tự tin, trung thực, làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc;
- Kiên trì, có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, luôn tích cực, tác phong năng động;
- Có kỹ năng máy tính văn phòng: word, excel,..
- Thời gian làm việc: 08h00 – 17h00 từ Thứ 2 đến thứ 7

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HAMIE Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương từ 8-15tr/tháng và không giới hạn
- Chế độ đầy đủ theo quy định (BHYT, BHXH, phép năm, lương tháng 13, lễ tết, sinh nhật, ốm đau...)
- Môi trường trẻ trung, năng động
- Được đào tạo và hướng dẫn công việc
- Teambuilding du lịch gắn bó tinh thần đoàn kết hằng năm
- Được hưởng chính sách mua hàng nội bộ với giá ưu đãi.
Phụ cấp khác :
- Hỗ trợ điện thoại và tiền điện thoại phục vụ công việc.
- Thưởng hiệu quả công việc theo tháng, quý, năm.
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: S16 Tôn Thất Thuyết, phường 18, Quận 4, Quận 4

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HAMIE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HAMIE

CÔNG TY CỔ PHẦN HAMIE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: S16 Tôn Thất Thuyết, Phường 18, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

