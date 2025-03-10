Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HAMIE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - S16, Tôn Thất Thuyết, Phường 18 , Quận 4,Hồ Chí Minh

- Đăng bài, chào bán hàng các sản phẩm của công ty...;

- Tìm kiếm khách, phát triển danh sách khách hàng qua các kênh Facebook, zalo, google và các kênh website bán hàng khác...;

- Chốt đơn, lên đơn cho khách hàng;

- Tư vấn, giải đáp thắc mắc, chăm sóc khách hàng;

- Làm việc trên điện thoại và máy tính tại văn phòng

- Lập kế hoạch hàng ngày để đạt những chỉ tiêu doanh thu đề ra, có sự hướng dẫn của quản lý;

- Trình độ: Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chính quy. Độ tuổi từ 21- 30 tuổi.

- Yêu thích kinh doanh và mỹ phẩm, ngành làm đẹp;

- Có kinh nghiệm, kiến thức cơ bản về thương mại điện tử, chốt đơn online, chăm sóc khách hàng;

- Có khả năng giao tiếp tự tin, trung thực, làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc;

- Kiên trì, có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, luôn tích cực, tác phong năng động;

- Có kỹ năng máy tính văn phòng: word, excel,..

- Thời gian làm việc: 08h00 – 17h00 từ Thứ 2 đến thứ 7

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HAMIE Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương từ 8-15tr/tháng và không giới hạn

- Chế độ đầy đủ theo quy định (BHYT, BHXH, phép năm, lương tháng 13, lễ tết, sinh nhật, ốm đau...)

- Môi trường trẻ trung, năng động

- Được đào tạo và hướng dẫn công việc

- Teambuilding du lịch gắn bó tinh thần đoàn kết hằng năm

- Được hưởng chính sách mua hàng nội bộ với giá ưu đãi.

Phụ cấp khác :

- Hỗ trợ điện thoại và tiền điện thoại phục vụ công việc.

- Thưởng hiệu quả công việc theo tháng, quý, năm.

- Hồ Chí Minh: S16 Tôn Thất Thuyết, phường 18, Quận 4, Quận 4

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HAMIE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.