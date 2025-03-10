Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẠI NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 19, Hoàng Diệu, Phường 13,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Thiết kế và điều hành các tour du lịch phục vụ khách nội địa và inbound.

- Thực hiện công việc tư vấn và bán các tour du lịch cho khách hàng có nhu cầu.

- Hỗ trợ nhân viên kinh doanh thiết kế tour du lịch cho khách hàng.

- Chi tiết công việc sẽ được bàn rõ hơn khi phỏng vấn.- Thiết kế và điều hành các tour du lịch phục vụ khách nội địa và inbound.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ, tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành Du lịch, QTKD Lữ hành.

- Điều hành tốt các tour bay, ưu tiên thông hiểu về vé máy bay.

- Tiếng Anh thành thạo là một ưu tiên.

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng. Am hiều các công cụ quảng cáo trên internet.

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm điều hành tour hoặc rất thông hiểu về vé máy bay, có khả năng điều hành tốt các tour bay nội địa

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẠI NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Lương khởi điểm + % lợi nhuận tour bán được .( Nếu có năng lực cao, có thể thỏa thuận nhận mức lương cứng cao hơn)

- Làm việc trong môi trường năng động, nhiều cơ hội thăng tiến.

- Các chế độ đãi ngộ khác của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẠI NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin