Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV Trái Cây Và Thực Phẩm Nhập Khẩu ATF làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 1/31 Tổ 2, ấp Hưng Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng

Sử dụng các kênh mạng xã hội để tiếp cận và thu hút khách hàng từ MKT đưa về

Tư vấn khách hàng, chốt đơn hàng

Chịu trách nhiệm với mục tiêu doanh số được đặt ra

Các công việc khác theo phân công của trưởng nhóm

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn

Có kinh nghiệm sales là một lợi thế

Thành thạo tin học văn phòng

Tại Công Ty TNHH MTV Trái Cây Và Thực Phẩm Nhập Khẩu ATF Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7.000.000 + Thưởng + Phụ cấp

Linh hoạt thời gian làm việc tại nhà

Tham gia BHXH, BHYT đầy đủ

Môi trường làm việc năng động

Cung cấp data trong quá trình làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Trái Cây Và Thực Phẩm Nhập Khẩu ATF

