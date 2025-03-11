Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV Trái Cây Và Thực Phẩm Nhập Khẩu ATF làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH MTV Trái Cây Và Thực Phẩm Nhập Khẩu ATF
Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 1/31 Tổ 2, ấp Hưng Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
Tìm kiếm và phát triển khách hàng
Sử dụng các kênh mạng xã hội để tiếp cận và thu hút khách hàng từ MKT đưa về
Tư vấn khách hàng, chốt đơn hàng
Chịu trách nhiệm với mục tiêu doanh số được đặt ra
C
Các công việc khác theo phân công của trưởng nhóm
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhanh nhẹn
Có kinh nghiệm sales là một lợi thế
Thành thạo tin học văn phòng
Tại Công Ty TNHH MTV Trái Cây Và Thực Phẩm Nhập Khẩu ATF Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 7.000.000 + Thưởng + Phụ cấp
Linh hoạt thời gian làm việc tại nhà
Tham gia BHXH, BHYT đầy đủ
Môi trường làm việc năng động
Cung cấp data trong quá trình làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Trái Cây Và Thực Phẩm Nhập Khẩu ATF
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
