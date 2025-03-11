Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT LOTECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT LOTECH
Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 90/2 Đường Số 3 Khu Phố 8 Phường Trường Thọ,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
– Tìm kiếm khách hàng (công ty có hỗ trợ nguồn trước khách hàng có sẵn)
– Hỗ trợ nhu cầu khách hàng
– Tư vấn các dịch vụ cung cấp sản phẩm máy móc CNC
– Vật tư tiêu hao nhà máy xí nghiệp
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
– Tốt nghiệp Trung cấp trở lên ngành nghề thuộc lĩnh vực Kinh tế, Kỹ thuật,…
– Giới tính: Nam
– Có thể đào tạo
– Kỹ năng và khả năng khác:
– Có tố chất và yêu thích kinh doanh, chịu khó, cầu tiến, làm việc có kế hoạch.
– Giao tiếp, đàm phán, tác phong chuyên nghiệp, năng động.
– Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel, …).
– Làm việc độc lập, chịu được áp lực và biết phối hợp nhóm khi cần thiết
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT LOTECH Thì Được Hưởng Những Gì
– Lương cơ bản từ 7.000.000/tháng + thưởng doanh số (trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn)
– Được hưởng các chế độ thưởng theo doanh thu.
– Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
– Được phụ cấp xăng xe ăn trưa, hỗ trợ chi phí công tác
– Ngày nghỉ và chính sách lao động: Theo quy định của nhà nước.
– Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6, Thứ 7 làm việc buổi sáng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT LOTECH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
