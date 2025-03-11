Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT LOTECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 90/2 Đường Số 3 Khu Phố 8 Phường Trường Thọ,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

– Tìm kiếm khách hàng (công ty có hỗ trợ nguồn trước khách hàng có sẵn)

– Hỗ trợ nhu cầu khách hàng

– Tư vấn các dịch vụ cung cấp sản phẩm máy móc CNC

– Vật tư tiêu hao nhà máy xí nghiệp

Yêu Cầu Công Việc

– Tốt nghiệp Trung cấp trở lên ngành nghề thuộc lĩnh vực Kinh tế, Kỹ thuật,…

– Giới tính: Nam

– Có thể đào tạo

– Kỹ năng và khả năng khác:

– Có tố chất và yêu thích kinh doanh, chịu khó, cầu tiến, làm việc có kế hoạch.

– Giao tiếp, đàm phán, tác phong chuyên nghiệp, năng động.

– Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel, …).

– Làm việc độc lập, chịu được áp lực và biết phối hợp nhóm khi cần thiết

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT LOTECH Thì Được Hưởng Những Gì

– Lương cơ bản từ 7.000.000/tháng + thưởng doanh số (trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn)

– Được hưởng các chế độ thưởng theo doanh thu.

– Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

– Được phụ cấp xăng xe ăn trưa, hỗ trợ chi phí công tác

– Ngày nghỉ và chính sách lao động: Theo quy định của nhà nước.

– Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6, Thứ 7 làm việc buổi sáng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT LOTECH

