Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 18/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/04/2025
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 112 Nguyễn Hồng Đào, phường 14, quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Tư vấn và giới thiệu các sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
Chăm sóc, duy trì và phát triển khách hàng tiềm năng.
Hỗ trợ khách hàng hoàn tất hồ sơ và các thủ tục liên quan.
Tham gia các buổi đào tạo, cập nhật kiến thức về sản phẩm và kỹ năng tư vấn.
Hoàn thành chỉ tiêu doanh số theo kế hoạch của công ty.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, từ 20 tuổi trở lên, tốt nghiệp THPT trở lên.
Nhanh nhẹn, có kỹ năng giao tiếp thuyết phục tốt.
Chăm chỉ, chủ động, có tinh thần trách nhiệm cao.
Có kinh nghiệm sale, tư vấn tài chính hoặc bảo hiểm là một lợi thế (không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo).
Yêu thích công việc kinh doanh và mong muốn phát triển sự nghiệp lâu dài.

Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: từ 7.000.000 - 10.000.000/tháng + hoa hồng hấp dẫn (không giới hạn).
Thưởng nóng, thưởng tháng, thưởng quý theo hiệu suất.
Được đào tạo bài bản về sản phẩm và kỹ năng bán hàng.
Chế độ phúc lợi đầy đủ: BHXH, BHYT, du lịch, team building,…
Có lộ trình thăng tiến rõ ràng theo năng lực
Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

