Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Phú Nguyên làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Phú Nguyên
- Hà Nội:
- VP6 Tầng 2 Khối Văn Phòng Tòa Tứ Hiệp Plaza ( Kế bên Bệnh Viện Nội Tiết TW2) Phố Nguyễn Bồ, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
• Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, tư vấn và hướng dẫn cách sử dụng sản phẩm cũng như vấn đề liên quan kỹ thuật cho khách hàng.
• Chịu trách nhiệm bán hàng trong khu vực được giao và với những nhóm khách hàng tương ứng (Bệnh viện, trung tâm y tế, viện nghiên cứu, trường đại học,…)
• Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng cũ, đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng mới và tiềm năng
• Chi tiết sẽ trao đổi trực tiếp trong quá trình phỏng vấn.
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo từ đầu.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị y tế và phòng thí nghiệm, môi trường,...
• Có thái độ làm việc nghiêm túc, nhiệt huyết, tập trung và xác định gắn bó dài lâu với công việc và Công ty.
• Thành thạo tin học văn phòng (Word và Excel).
Tại Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Phú Nguyên Thì Được Hưởng Những Gì
• Xem xét tăng lương định kỳ hàng năm.
• Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, kỹ năng công việc trong nước và ngoài nước.
• Được đóng bảo hiểm sau thử việc và hưởng quyền lợi của người lao động theo quy định của luật lao động hiện hành.
• Các phúc lợi khác: Lễ, tết, du lịch, sinh nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: VP6 Tầng 2 Khối Văn Phòng Tòa Tứ Hiệp Plaza ( Kế bên Bệnh Viện Nội Tiết TW2) Phố Nguyễn Bồ, Tứ Hiệp, Thanh Trì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Phú Nguyên
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI