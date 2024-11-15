Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Phú Nguyên làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - VP6 Tầng 2 Khối Văn Phòng Tòa Tứ Hiệp Plaza ( Kế bên Bệnh Viện Nội Tiết TW2) Phố Nguyễn Bồ, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

• Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, tư vấn và hướng dẫn cách sử dụng sản phẩm cũng như vấn đề liên quan kỹ thuật cho khách hàng.

• Chịu trách nhiệm bán hàng trong khu vực được giao và với những nhóm khách hàng tương ứng (Bệnh viện, trung tâm y tế, viện nghiên cứu, trường đại học,…)

• Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng cũ, đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng mới và tiềm năng

• Chi tiết sẽ trao đổi trực tiếp trong quá trình phỏng vấn.

• Ứng viên tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học, Ưu tiên các ngành công nghệ sinh học, điện tử, y sinh, kinh tế, kinh doanh, quản trị kinh doanh, tài chính...

• Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo từ đầu.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị y tế và phòng thí nghiệm, môi trường,...

• Có thái độ làm việc nghiêm túc, nhiệt huyết, tập trung và xác định gắn bó dài lâu với công việc và Công ty.

• Thành thạo tin học văn phòng (Word và Excel).

Tại Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Phú Nguyên Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng 7-15 triệu (thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn) + thưởng hoa hồng bán hàng không giới hạn (Thu nhập tối thiểu từ 10 triệu)

• Xem xét tăng lương định kỳ hàng năm.

• Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, kỹ năng công việc trong nước và ngoài nước.

• Được đóng bảo hiểm sau thử việc và hưởng quyền lợi của người lao động theo quy định của luật lao động hiện hành.

• Các phúc lợi khác: Lễ, tết, du lịch, sinh nhật

Địa điểm làm việc

- Hà Nội: VP6 Tầng 2 Khối Văn Phòng Tòa Tứ Hiệp Plaza ( Kế bên Bệnh Viện Nội Tiết TW2) Phố Nguyễn Bồ, Tứ Hiệp, Thanh Trì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Phú Nguyên

