Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Dergo làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 19A Trần Duy Hưng, Trung Hòa,Hà Nội, Huyện Ứng Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Tư vấn bán hàng trực tiếp tại Showroom : sản phầm bàn ghế chống gù chống cận, bàn ghế công thái học...

- Tiếp nhận, xử lý đơn hàng từ các nguồn Online

- Thực hiện các công việc liên quan theo sự sắp xếp, hướng dẫn của quản lý

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viêncó kinh nghiệm bán hàng, livestream

- Yêu thích công việc bán hàng, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc

- Giọng nói dễ nghe

- Tin học văn phòng cơ bản

- Ứng viên chưa có kinh nghiệm, kỹ năng được hướng dẫn, đào tạo trong thời gian thử việc

- Thời gian làm việc : 8h/ngày (ca làm : 8 - 17h và 13-20h30, xoay ca linh hoạt), 6 ngày /tuần (đăng ký theo lịch làm cá nhân và theo sự sắp xếp của Quản lý)

Tại Công ty TNHH Dergo Thì Được Hưởng Những Gì

+Lương tháng: ( thu nhập trung bình từ 9.000.000 trở lên )Lương cứng + Thưởng doanh số + Phụ cấp( phụ cấp ăn trưa , điện thoại,..),

+ Lương cứng: Từ 6.500.000(Tuỳ vào kinh nghiệm làm việc và năng lực của bản thân, mức lương, thưởng, phụ cấp có thể thoả thuận.)

- Thưởng sinh nhật, lễ, tết, du lịch, BHXH, BHYT theo quy định.

- Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng doanh số năm

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện.

- Được đào tạo về sản phẩm, đào tạo kỹ năng bán hàng, kỹ năng xử lí tình huống

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dergo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin