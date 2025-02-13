Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần BT Đông Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần BT Đông Dương
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/03/2025
Công Ty Cổ Phần BT Đông Dương

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần BT Đông Dương

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 17, ngõ 20 Phố Huy Du, Phường Cầu Diễn,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Tìm hiểu và nghiên cứu về các sản phẩm bao bì của Công ty đang sản xuất để giới thiệu, tư vấn, giải đáp cho khách hàng
- Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành các công việc liên quan đến chốt đơn hàng và ký hợp đồng với khách hàng
- Chăm sóc khách hàng sau bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại
- Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới theo kế hoạch kinh doanh được giao, mở rộng data khách hàng, phát triển quan hệ với các khách hàng mới
- Lên kế hoạch giao hàng theo kế hoạch đã chốt với khách hàng, bám sát vào kế hoạch sản xuất của nhà máy để lập kế hoạch giao hàng cho khách hàng hợp lý
- Thực hiện công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng / Đại học trở lên
- Trình độ ngoại ngữ/ tin học/ phần mềm: B/A/CRM
- Thời gian làm việc: T2- hết sáng T7 (8h-17h30, Nghỉ trưa 12h13h30)
- Ưu tiên đã từng làm kinh doanh các sản phẩm bao bì

Tại Công Ty Cổ Phần BT Đông Dương Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương khởi điểm: LCB + Phụ cấp + % doanh thu KD (LCB từ 7.5-15tr/ tháng), thu nhập trung bình 10-30tr/ tháng
- Xét tăng lương 12 tháng/ 1 lần; Thưởng khi hoàn thành KH kinh doanh / vượt kế hoạch kinh doanh
- BHXH, phép năm, chế độ đầy đủ theo quy định của công ty;
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến
- Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần BT Đông Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần BT Đông Dương

Công Ty Cổ Phần BT Đông Dương

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 11/73 Đức Diễn, Phúc Diễn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

