Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Pháp Bảo Minh Châu làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - khu công nghiệp Ngọc Hồi - Thanh Trì - Hà Nội, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Liên hệ với KH qua điện thoại, tư vấn khách hàng lựa chọn giải pháp, dịch vụ tuyển dụng phù hợp.

- Duy trì các mối quan hệ khách hàng đang có và xây dựng mối quan hệ với những khách hàng mới.

- Theo dõi và hỗ trợ sau bán hàng để đảm bảo việc sử dụng dịch vụ của khách hàng được hiệu quả.

- Đại diện công ty thu nhận khiếu nại (nếu có) của Khách hàng về chất lượng dịch vụ, kịp thời đưa ra đề xuất giải quyết vấn đề cho khách hàng

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Phòng phân công (nếu có)

Yêu Cầu Công Việc

– Yêu thích kinh doanh

– Tinh thần vững vàng, không ngại áp lực công việc.

– Có kinh nghiệm về sales tuyển dụng là một lợi thế.

– Có khả năng thích nghi nhanh chóng với các công cụ hỗ trợ cho công việc chuyên môn

– Nhiệt tình, năng động, nhạy bén.

Tại Công Ty TNHH Pháp Bảo Minh Châu Thì Được Hưởng Những Gì

– Lương cơ bản 7- 15 triệu.

– Hoa hồng được hưởng tính theo % doanh số thực tế hoàn thành.

- Thời gian làm việc: Thứ 2 -> Thứ 7

- Chương trình Review Lương, Thưởng: 02 lần/năm

- Tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí du lịch 02 lần/năm

- Bảo hiểm xã hội đóng đầy đủ theo quy định của pháp luật

- Chế độ thưởng các ngày Lễ, Tết , thưởng cuối năm từ 01 - 03 Tháng Lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Pháp Bảo Minh Châu

