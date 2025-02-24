Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tiêu Điểm Mới làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: (gần bến xe Yên Nghĩa)Liền kề 29

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Chăm sóc khách hàng từ nguồn data có sẵn trên hệ thống phần mềm CRM của công ty.

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng trong khu vực.

Triển khai tư vấn, hỗ trợ và chăm sóc khách hàng trước và sau bán hàng.

Làm việc trực tiếp với khách hàng tiềm năng qua chính sách cụ thể của công ty.

Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng vừa và lớn.

Tham gia các hội doanh nghiệp, hội nhóm, CLB,...

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, tuổi từ 25 - 38 tuổi

Trình độ: yêu cầu tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên các ngành như: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc ngành nghề có liên quan.

Kinh nghiệm: trên 1 năm kinh nghiệm làm trong các vị trí: Nhân viên kinh doanh, Trợ lý kinh doanh, v.v., hoặc 1 năm làm việc ở vị trí trưởng nhóm kinh doanh.

Kỹ năng: giao tiếp và đàm phán tốt, kỹ năng lãnh đạo, ...

Có laptop cá nhân và xe máy (ô tô càng tốt).

Nhân sự từng làm việc trong ngành may mặc, giao tiếp tốt, mục tiêu kiếm tiền rõ ràng và ham học hỏi.

Tại Công Ty TNHH Tiêu Điểm Mới Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản chính thức: 7.000.000 - 15.000.000 đồng (tùy năng lực và kinh nghiệm khi phỏng vấn).

Thu nhập thêm: hoa hồng/đơn hàng.

Tăng lương và chức vụ định kỳ 1 năm/lần qua KPI.

Tạo điều kiện tham gia HỘI DOANH NGHIỆP do công ty chi trả.

Hỗ trợ Công tác phí theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tiêu Điểm Mới

