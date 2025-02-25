Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TRUYỀN THÔNG PLC làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TRUYỀN THÔNG PLC
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TRUYỀN THÔNG PLC

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TRUYỀN THÔNG PLC

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- SH41, Tầng 4, Tòa CT1A, Iris Garden, Số 30 Trần Hữu Dực,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng
- Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện tại
- Tư vấn dịch vụ, đàm phán và ký kết hợp đồng
- Theo dõi, hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ
- Báo cáo kết quả kinh doanh theo định kỳ
- Phối hợp với bộ phận liên quan để nâng cao chất lượng dịch vụ
- Các công tác khác theo phân công của cấp trên (có liên quan đến hoạt động Kinh doanh)
- Thựchiện báo cáo công việc hàng ngày, tuần, tháng cho cấp trên trực tiếp.
- Đềxuất đóng góp ý tưởng, kế hoạch kinh doanh hiệu quả.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Du lịch, Khách sạn
- Nam/Nữ, độ tuổi từ 25-30
- Kỹ năng Giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt
- Tối thiểu 01năm làm việc tại vị trí sales du lịch, khách sạn hoặc lữ hành
- Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo công cụ tin học văn phòng (word, powerpoint, excel)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TRUYỀN THÔNG PLC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương
- Thu nhập 6.5 -15M bao gồm: Lương cơ bản + Lương hiệu suất + Thưởng doanh thu
- 1 năm xét tăng lương 1 lần. 6 tháng review năng lực 1 lần.
Đào tạo
- Đào tạo nội bộ trong quá trình làm việc về Sale bởi đội ngũ Leader có trên 5 năm làm nghề.
- Coaching 1–1 bởi trưởng bộ phận.
- Tham gia miễn phí các khóa training, workshop, event do PLC media tổ chức.
Môi trường
- Năng động, trẻ, thân thiện: khuyến khích tư duy mở, sáng tạo.
- Cơ chế bảo hiểm, nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước.
- Tham gia hoạt động teabreak/minitalk/teambuilding đột xuất và định kỳ theo quy định của công ty.
Cơ hội
- Được tư vấn lộ trình cho từng cá nhân từ leader, chia sẻ cơ hội nâng thu nhập và vị trí làm việc cho ứng viên gắn bó tâm huyết.
IV. Thời gian và địa điểm làm việc
- Thời gian: Từ thứ 2 - T6; 8h30 – 17h30. Thứ 7 làm online
- Địa điểm làm việc: Sh41, CT1A Iris Garden, Trần Hữu Dực, Nam Từ Liêm, Hà Nội (Linh hoạt dựa theo dự án)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TRUYỀN THÔNG PLC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TRUYỀN THÔNG PLC

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TRUYỀN THÔNG PLC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Ngõ 57 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

