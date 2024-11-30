Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Sắt Thép Anh Tài Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - |,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Tìm kiếm, mở rộng mối quan hệ với khách hàng có nhu cầu mua sắt thép và các mặt hàng công ty đang cung ứng.

- Thiết lập các mối quan hệ với các cá nhân, đơn vị đối tác

- Chăm sóc, lắng nghe và xử lý các yêu cầu từ khách hàng

- Được hỗ trợ data khách hàng và hướng dẫn quy trình bán hàng

- Nam, nữ tuổi từ 22 trở lên

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, nắm bắt tâm lý nhu cầu của khách hàng tốt

- Tinh thần cầu tiến, trách nhiệm cao; nhiệt tình, chủ động trong công việc

- Không yêu cầu kinh nghiệm. Có kinh nghiệm sales lĩnh vực cơ khí sắt thép là 1 lợi thế

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Sắt Thép Anh Tài Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 6tr5tr + hoa hồng từng hợp đồng.

- Thu nhập theo năng lực làm việc.

- Làm việc từ thứ 2 - 7, nghỉ trưa 1h30p - Nghỉ phép 12 ngày/năm. Nghỉ lễ, Tết theo quy định của Nhà nước.

- Được tham gia BHXH đầy đủ

- Cơ hội thăng tiến rõ ràng, công bằng

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, hiện đại, phát huy tối đa khả năng bản thân

- Nhiều quyền lợi khác được hưởng, sẽ trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Sắt Thép Anh Tài Phát

