Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Inca làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Inca
Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 241A/2 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
+ Tiếp nhận cuộc gọi từ khách hàng
+ Tư vấn các sản phẩm công ty kinh doanh
+ Lên báo giá, hợp đồng tới khách hàng
+ Chăm sóc khách hàng sau báo giá, sau bán hàng
+ Làm các công việc khác theo chỉ đạo của Quản lý.
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Tốt nghiệp tối thiểu Trung cấp các ngành Quản trị Kinh Doanh, Tài chinh - Kế toán, Marketting...
+ Biết sử dụng cơ bản Word, EXcel
+ Đam mê bán hàng.
+ Ưu tiên người có kinh nghiệm và có kỹ năng mềm.
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Inca Thì Được Hưởng Những Gì
Trong thời gian thử việc ứng viên được nhận 100% lương cơn bản : 7 triệu
Khi ký hợp đồng chính thức:
1. Về lương
+ Hưởng lương cơ bản: 7 triệu
+ Hưởng % doanh số từ 0.5% đến 2.5% tùy thuộc vào từng loại sản phẩm.
>> Lương trung bình từ 7 triệu đến 15 triệu.
2. Về Thưởng
+ Được thưởng các ngày [protected info] ( đối với Nhân viên Nữ)
+ Được thưởng các ngày Lễ Tết trong năm gồm: Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3, 30/[protected info], Tết Dương Lịch, Tết Âm Lịch.
+ Thưởng Lương tháng thứ 13.
3. Về BHXH
+ Được tham gia BHXH ngay sau khi ký hợp đồng chính thức.
4. Về chế độ khác
+ Được hưởng 1 ngày phép / tháng.
+ Được tham gia du lịch do công ty tổ chức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Inca
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
