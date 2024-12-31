Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ID DISTRIBUTION & INVESTMENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 36/6A Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Tiếp nhận và phản hồi tin nhắn, bình luận của khách hàng trên hệ thống fanpage của công ty.

- Tư vấn sản phẩm, giải đáp thắc mắc và cung cấp những thông tin cần thiết. Chốt đơn và theo dõi tình trạng đơn hàng cho đến khi giao thành công.

- Phối hợp sản xuất các tuyến nội dung đăng tải trên kênh (Bài viết, hình ảnh, video, livestream).

- Lập kế hoạch làm việc, báo cáo định kỳ về kết quả bán hàng và phản hồi của khách hàng.

- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán hàng online.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, tư vấn nhiệt tình, khéo léo và nắm bắt nhu cầu khách hàng.

- Có khả năng làm việc nhóm và quản lý thời gian hiệu quả.

- Có kinh nghiệm về các sản phẩm công nghệ và các phần mềm, công cụ hỗ trợ bán hàng như chat, quản lý kho .. là 1 lợi thế

- Thái độ làm việc tích cực, trung thực, có trách nhiệm và có khả năng chịu áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH ID DISTRIBUTION & INVESTMENT Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn: Lương cơ bản 7tr + Thưởng doanh số (Trung bình trên 12tr với nv chính thức)

- Được đào tạo kiến thức sản phẩm và kỹ năng bán hàng.

- Môi trường startup năng động, trẻ trung, nhiều cơ hội thăng tiến.

- Các chế độ bảo hiểm và phúc lợi theo quy định của pháp luật.

- Tham gia các chương trình, hoạt động tập thể của công ty.

- Công ty cung cấp đầy đủ máy tính, dụng cụ hỗ trợ công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ID DISTRIBUTION & INVESTMENT

