Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ID DISTRIBUTION & INVESTMENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH ID DISTRIBUTION & INVESTMENT
- Hồ Chí Minh:
- 36/6A Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
- Tiếp nhận và phản hồi tin nhắn, bình luận của khách hàng trên hệ thống fanpage của công ty.
- Tư vấn sản phẩm, giải đáp thắc mắc và cung cấp những thông tin cần thiết. Chốt đơn và theo dõi tình trạng đơn hàng cho đến khi giao thành công.
- Phối hợp sản xuất các tuyến nội dung đăng tải trên kênh (Bài viết, hình ảnh, video, livestream).
- Lập kế hoạch làm việc, báo cáo định kỳ về kết quả bán hàng và phản hồi của khách hàng.
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kỹ năng giao tiếp tốt, tư vấn nhiệt tình, khéo léo và nắm bắt nhu cầu khách hàng.
- Có khả năng làm việc nhóm và quản lý thời gian hiệu quả.
- Có kinh nghiệm về các sản phẩm công nghệ và các phần mềm, công cụ hỗ trợ bán hàng như chat, quản lý kho .. là 1 lợi thế
- Thái độ làm việc tích cực, trung thực, có trách nhiệm và có khả năng chịu áp lực công việc.
Tại CÔNG TY TNHH ID DISTRIBUTION & INVESTMENT Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đào tạo kiến thức sản phẩm và kỹ năng bán hàng.
- Môi trường startup năng động, trẻ trung, nhiều cơ hội thăng tiến.
- Các chế độ bảo hiểm và phúc lợi theo quy định của pháp luật.
- Tham gia các chương trình, hoạt động tập thể của công ty.
- Công ty cung cấp đầy đủ máy tính, dụng cụ hỗ trợ công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ID DISTRIBUTION & INVESTMENT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
