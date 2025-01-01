Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Thương Mại Thiền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 278/27 Tô Hiến Thành Phường 15 quận 10,Hồ Chí Minh, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Nhân viên fulltime:

DATA TIỀM NĂNG CÓ SẴN, LIÊN HỆ KHÁCH HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI ĐỂ CHỐT ĐƠN

Nhận Data từ công ty cung cấp sau đó hỗ trợ gọi ra để tư vấn và giới thiệu các chương trình khuyến mãi, ưu đãi và giá sản phẩm theo quy định của công ty.

Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, đưa ra giải pháp tốt nhất để hỗ trợ khách hàng.

Thuyết phục và hỗ trợ lên đơn cho khách hàng

Báo cáo chi tiết về các cuộc gọi theo yêu cầu.

Theo dõi tình trạng đơn và hỗ trợ khách hàng sau khi lên đơn.

Thực hiện các công việc văn phòng khác theo chỉ đạo của cấp trên

Xử lý các cuộc gọi, tin nhắn, email của khách hàng, là cầu nối giữa khách hàng với các bộ phận liên quan.

Phối hợp với các nhân viên kinh doanh và nhân viên các phòng ban khác để đạt mục tiêu kinh doanh.

Làm việc 100% tại văn phòng, không đi thị trường.

Thời gian làm việc từ T2-T7, nghỉ CN

Nhân viên Part time:

- Cập nhật và cung cấp thông tin, tìm kiếm khai thác khách hàng tìm năng

- Tư vấn cho khách hàng về sử dụng sản phẩm của công ty

- Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau bán hàng.

- Báo cáo chi tiết về các cuộc gọi theo yêu cầu.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chấp nhận ứng viên đang chờ bằng (Không nhận SV còn vướng bận lịch học)

Yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm từ 3 tháng trở lên về Tư vấn, CSKH, Telesales, Bán hàng,...

Có trách nhiệm với công việc, kỹ năng sale,telesale, CSKH , tư vấn bán hàng

Giọng nói dễ nghe, rõ ràng, nhẹ nhàng.

Nhiệt huyết, năng lượng kỹ luật tốt

Giao tiếp tốt, nhạy bén chủ động xử lý công việc, chịu được áp lực

Có định hướng phát triển và gắn bó ở mảng Sales

Có thể làm việc Fulltime, phù hợp với ứng viên có độ tuổi từ 19-35 tuổi

Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Thương Mại Thiền Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương Part-Time: 30.000 - 35.000 đồng/tiếng. Một tuần làm ít nhất 4 buổi (Ít nhất 4 tiếng/buổi)

- Lương Full-Time: 7.000.0000 đồng - 10.000.000 đồng + Thưởng + Phụ cấp khác

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Thương Mại Thiền

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin