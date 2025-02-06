Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Đồng Nhân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Đồng Nhân
Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 90 Nguyễn Đình Chiểu,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
- Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu nội thất
- Tư vấn, bán hàng trực tiếp tại showroom
- Theo dõi và xử lý đơn hàng
- Phối hợp với bộ phận sản xuất và giao hàng hoàn tất đơn hàng phụ trách
- Chăm sóc khách hàng
- Tiếp nhận và tham gia xử lý khiếu nại của khách hàng nhằm đảm bảo sự thoả mãn của khách hàng là cao nhất
- Có lợi thế hơn khi giao tiếp tốt tiếng Anh
- Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn
Làm việc theo giờ theo giờ hành chính
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm đồ gỗ nội thất càng tốt
- Có lợi thế khi giao tiếp tốt tiếng Anh
- Trình độ cao đẳng trở lên, có 1 năm kinh nghiệm bán hàng
- Có lợi thế khi giao tiếp tốt tiếng Anh
- Trình độ cao đẳng trở lên, có 1 năm kinh nghiệm bán hàng
Tại Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Đồng Nhân Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương cơ bản: Thoả thuận theo năng lực + Hoa Hồng . Thu nhập dao động Từ 7 - 15 Triệu
- Hoa hồng: Theo chính sách bán hàng của Công ty
- Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ bán hàng, đào tạo kiến thức về ngành gỗ, nội thất
- Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước: BHXH, phép năm….. và các chính sách riêng của Công ty.
- Có có cơ hội phát triển trong công việc
- Hoa hồng: Theo chính sách bán hàng của Công ty
- Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ bán hàng, đào tạo kiến thức về ngành gỗ, nội thất
- Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước: BHXH, phép năm….. và các chính sách riêng của Công ty.
- Có có cơ hội phát triển trong công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Đồng Nhân
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI