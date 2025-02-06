Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Đồng Nhân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 90 Nguyễn Đình Chiểu,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu nội thất

- Tư vấn, bán hàng trực tiếp tại showroom

- Theo dõi và xử lý đơn hàng

- Phối hợp với bộ phận sản xuất và giao hàng hoàn tất đơn hàng phụ trách

- Chăm sóc khách hàng

- Tiếp nhận và tham gia xử lý khiếu nại của khách hàng nhằm đảm bảo sự thoả mãn của khách hàng là cao nhất

- Có lợi thế hơn khi giao tiếp tốt tiếng Anh

- Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

Làm việc theo giờ theo giờ hành chính

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm đồ gỗ nội thất càng tốt

- Có lợi thế khi giao tiếp tốt tiếng Anh

- Trình độ cao đẳng trở lên, có 1 năm kinh nghiệm bán hàng

Tại Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Đồng Nhân Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cơ bản: Thoả thuận theo năng lực + Hoa Hồng . Thu nhập dao động Từ 7 - 15 Triệu

- Hoa hồng: Theo chính sách bán hàng của Công ty

- Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ bán hàng, đào tạo kiến thức về ngành gỗ, nội thất

- Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước: BHXH, phép năm….. và các chính sách riêng của Công ty.

- Có có cơ hội phát triển trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Đồng Nhân

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin