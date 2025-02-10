Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Thiết Bị Công Nghiệp Tân Hưng Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 230/4 Man Thiện, KP 5, P. Tăng Nhơn Phú A,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

1. Tìm kiếm khách hàng, xây dựng và duy trì quan hệ tốt khách hàng.

2. Tìm và tiếp cận khách hàng, tư vấn thông tin sản phẩm dịch vụ của công ty.

3. Làm báo giá, đàm phán, thương thảo hợp đồng.

4. Theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng.

5. Triển khai, hỗ trợ và chăm sóc khách hàng trước và sau bán hàng.

6. Lập kế hoạch hàng tuần, hàng tháng hoàn thành chỉ tiêu được giao

7. Tham gia các công việc khác của phòng kinh doanh.

Địa chỉ: 230/4 Đường Man Thiện, Khu phố 5, P. Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Thiết Bị Công Nghiệp Tân Hưng Phát Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập từ 07 đến 15 triệu đồng tùy vào năng lực bán hàng + % hoa hồng

2. Thưởng tháng lương thứ 13 + lễ / tết (theo năng lực)

3. Được thưởng doanh số theo quý/ năm nếu doanh số bán hàng đạt hoặc vượt chỉ tiêu.

4. Nhân viên đạt thành tích xuất sắc trong năm sẽ được công ty thưởng một chuyến du lịch kết hợp

tham quan nhà máy sản xuất.

5. Được nghỉ phép, nghỉ lễ, nghỉ tết và hưởng đầy đủ các chế độ Bảo hiểm theo quy định.

6. Có 12 ngày phép / năm

7. Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty: phụ cấp tiền ăn, tiền điện thoại, sinh nhật,

du lịch hằng năm, ...

8. Được đào tạo kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp, giải quyết công việc và xử lý tình huống cùng

các kỹ năng mềm khác để thành công trong cuộc sống.

9. Công việc ổn định và lâu dài

10. Phỏng vấn và đi làm ngay nếu đạt yêu cầu

Thời gian làm việc: Giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 7 (từ 8h – 17h00, nghỉ trưa 1h

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Thiết Bị Công Nghiệp Tân Hưng Phát

