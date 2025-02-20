Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Đại Thịnh Phát Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 35 đường G5 phường Bình Hưng Hoà B,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

-Tiếp nhận, chăm sóc, quản lý khách hàng khu vực được phân công.

-Mở rộng thị trường, sales các sản phẩm của công ty đến khách hàng.

-Xúc tiến báo giá, đàm phán ký hợp đồng với khách hàng.

-Hỗ trợ training, bàn giao thiết bị với bộ phận kỹ thuật.

-Giải quyết các vấn đề liên quan đến sản phẩm, dịch vụ, phối hợp với các bộ phận liên quan.

-Trao đổi cụ thể khi PV.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam tốt nghiệp tối thiểu cao đẳng các chuyên ngành: cơ khí, tự động hóa, cơ điện tử, QTKD,… Ưu tiên các ngành kỹ thuật, ứng dụng.

- Có kinh nghiệm bán hàng, ưu tiên mặt hàng kỹ thuật tối thiểu 1-2 năm.

- Đam mê kinh doanh.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng thuyết trình, thuyết phục khách hàng.

- Giao tiếp tiếng Anh căn bản, đọc hiểu tài liệu kỹ thuật, ưu tiên ứng viên giao tiếp tốt.

- Có kiến thức am hiểu về thị trường công nghiệp: năng lượng (nhiệt điện, thuỷ điện, điện gió,…), cơ khí chính xác (máy gia công CNC, máy công cụ,…), công nghiệp nặng (thép, thiết bị nâng, hạ), dầu khí (thiết bị đường ống, mặt bích…), xây lắp kết cấu,…

- Ưu tiên ứng viên có nguồn khách hàng sẵn có.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng về: thiết bị thủy lực, công cụ dụng cụ, máy công cụ, thiết bị cơ khí công nghiệp liên quan dải sản phẩm của công ty.

- Chịu được áp lực công việc, chấp nhận đi công tác tỉnh (ngắn ngày).

- Kỹ năng làm việc theo nhóm, làm việc độc lập, chịu áp lực công việc, trung thực, chỉ làm duy nhất 1 cty.

Tại Công Ty TNHH Đại Thịnh Phát Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

-Được đào tạo kỹ năng, kỹ thuật sản phẩm trong và ngoài nước.

-Lương, phụ cấp + thưởng hoa hồng theo doanh số + thưởng KPI

-Hưởng quyền lợi BHXH, BHYT theo quy định của luật lao động.

-Du lịch công ty hàng năm

-Thưởng lễ, tết, xét tăng lương thường niên theo mức đóng góp.

-Thời gian làm việc t2- t6. T7 làm xen kẽ.

-Làm việc tại Văn Phòng TP. Hồ Chí Minh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đại Thịnh Phát Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin