Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Phú Ân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Phú Ân
Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 99 đường số 6 kdc cityland, p10,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong kinh doanh bao bì.
- Trình độ: tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp. - Sử dụng tốt vi tính.
- Kỹ năng đàm phán, thuyết trình, kỹ năng giải quyết vấn đề phát sinh.
- Trình độ: tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp. - Sử dụng tốt vi tính.
- Kỹ năng đàm phán, thuyết trình, kỹ năng giải quyết vấn đề phát sinh.
Tại Công Ty TNHH Phú Ân Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương Cứng : 7-15 triệu + % hoa hồng theo doanh số bán hàng(tuỳ theo năng lực và kinh nghiệm từng vị trí)
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng; được tạo mọi điều kiện để phát huy khả năng.
- Hưởng các chế độ BHXH, phúc lợi xã hội và các chế độ khác của Công ty.
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng; được tạo mọi điều kiện để phát huy khả năng.
- Hưởng các chế độ BHXH, phúc lợi xã hội và các chế độ khác của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phú Ân
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI