Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Phú Ân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 99 đường số 6 kdc cityland, p10,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong kinh doanh bao bì.

- Trình độ: tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp. - Sử dụng tốt vi tính.

- Kỹ năng đàm phán, thuyết trình, kỹ năng giải quyết vấn đề phát sinh.

Tại Công Ty TNHH Phú Ân Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương Cứng : 7-15 triệu + % hoa hồng theo doanh số bán hàng(tuỳ theo năng lực và kinh nghiệm từng vị trí)

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng; được tạo mọi điều kiện để phát huy khả năng.

- Hưởng các chế độ BHXH, phúc lợi xã hội và các chế độ khác của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phú Ân

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.