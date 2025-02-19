Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Thời Trang Eo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Võ Thị Thừa, An Phú Đông, Quận 12, Hồ Chí Minh, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Có Kinh nghiệm về sale online offline nghành thời trang thể thao hoặc vải may mặc

Tìm kiếm khách hàng trên các nền tảng xã hội

Có kinh nghiệm và MKT, Livestream, quay video là một lợi thế

Chịu được áp lực cao, hoàn thành công việc tốt

Có tinh thần học hỏi, chịu trách nhiệm trong công việc

LH trao đổi cụ thể hơn qua: sdt 0902.973.657

Có kĩ năng về máy tính, nhanh nhẹn, linh hoạt, ăn nói tốt

Hiểu biết về mạng xã hội

Biết đàm phán, nói chuyện, xử lí tình huống

Triển khai công việc và theo dõi tiến độ công việc được giao

Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Thời Trang Eo Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 7-8 triệu + hoa hồng

Làm T2 - T7: 8am-5pm15 - CN nghỉ

Phúc lợi theo quy định của nhà nước

