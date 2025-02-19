Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Thời Trang Eo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Thời Trang Eo
Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Võ Thị Thừa, An Phú Đông, Quận 12, Hồ Chí Minh, Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
Có Kinh nghiệm về sale online offline nghành thời trang thể thao hoặc vải may mặc
Tìm kiếm khách hàng trên các nền tảng xã hội
Có kinh nghiệm và MKT, Livestream, quay video là một lợi thế
Chịu được áp lực cao, hoàn thành công việc tốt
Có tinh thần học hỏi, chịu trách nhiệm trong công việc
LH trao đổi cụ thể hơn qua: sdt 0902.973.657
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kĩ năng về máy tính, nhanh nhẹn, linh hoạt, ăn nói tốt
Hiểu biết về mạng xã hội
Biết đàm phán, nói chuyện, xử lí tình huống
Triển khai công việc và theo dõi tiến độ công việc được giao
Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Thời Trang Eo Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 7-8 triệu + hoa hồng
Làm T2 - T7: 8am-5pm15 - CN nghỉ
Phúc lợi theo quy định của nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Thời Trang Eo
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
