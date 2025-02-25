Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Newland Travel Chi Nhánh Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Newland Travel Chi Nhánh Sài Gòn
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Newland Travel Chi Nhánh Sài Gòn

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Newland Travel Chi Nhánh Sài Gòn

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 170 Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng nhằm tăng cường sự hài lòng và trung thành của khách hàng.
- Thực hiện gặp gỡ trực tiếp với khách hàng để giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của công ty.
- Hỗ trợ, giải đáp yêu cầu từ khách hàng, hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch sau bán

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chưa có kinh nghiệm được training
- Ứng viên tốt nghiệp ngành du lịch, kinh tế, quản trị kinh doanh
- Kỹ năng giao tiếp, khả năng thuyết phục và xây dựng mối quan hệ với khách hàng.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Newland Travel Chi Nhánh Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

- Hot bonus hàng tháng, Lương cơ bản: 7tr5
- Được tham gia bảo hiểmtheo quy định của pháp luật Việt Nam.
- Hỗ trợ các khoản phụ cấpliên quan đến công việc.
- Du lịch, team building sang .
- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Newland Travel Chi Nhánh Sài Gòn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Newland Travel Chi Nhánh Sài Gòn

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Newland Travel Chi Nhánh Sài Gòn

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 6, Tòa nhà Norch Building, 170 Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

