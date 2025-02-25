Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần XNK Komi Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 114 Đường Số 3 Phường Bình Trị Đông B,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Gọi điện tư vấn cho khách hàng sử dụng sản phẩm phù hợp và chốt đơn theo data có sẵn

- Nắm vững kiến thức về sản phẩm và các bước thực hiện theo tài liệu hướng dẫn

- Thực hiện một số công việc khác do trưởng nhóm yêu cầu

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp THPT trở lên

- Có ít nhất 6 tháng – 1 năm kinh nghiệm telesales hoặc sales

- Nam/nữ từ 20 – 30 tuổi

- Khả năng giao tiếp tốt và thương lượng tốt

- Yêu thích công việc kinh doanh

- Kỹ năng làm việc nhóm, nhiệt tình, chăm chỉ, khả năng thích nghi và chịu được áp lực cao

Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần XNK Komi Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập được thỏa thuận theo năng lực từ 7-15 triệu tháng

- Nhận 100% lương trong 2 tháng thử việc

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN dựa trên mức lương cơ bản

- Hưởng 12 ngày phép/ năm

- Thưởng KPIs cuối năm

- Cơ hội được đào tạo chuyên nghiệp các kỹ năng tư vấn và thuyết phục khách hàng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần XNK Komi Việt Nam

