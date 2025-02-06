Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Arata Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 18 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Arata Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 18 Triệu

Công Ty TNHH Arata Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/03/2025
Công Ty TNHH Arata Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Arata Việt Nam

Mức lương
7 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 5B Tôn Đức Thắng,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 18 Triệu

- Tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm của công ty.
- Quản lí dữ liệu khách hàng, chăm sóc khách hàng cũ, giải quyết các yêu cầu của khách hàng.
- Lập kế hoạch thăm gặp trực tiếp, khảo sát các cửa hàng xem xét tình hình bán hàng hàng tuần.
- Trực tiếp thực hiện, đốc thúc thực hiện hợp đồng với khách hàng.
- Lập kế hoạch công tác tuần, tháng, báo cáo, thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp trên.
- Thời gian làm việc: 8:30~17:30 từ Thứ 2 ~ Thứ 6

Với Mức Lương 7 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ từ cao đẳng trở lên.
- Có bằng tiếng nhật từ N2 trở lên, hoặc đã từng du học, làm việc tại Nhật.
- Có kinh nghiệm bán hàng. Kinh nghiệm sales B2B, ngành hàng FMCG, Mỹ phẩm là một lợi thế.
- Thành thạo MS Office (Excel, Word, PowerPoint,...). Biết các công cụ thiết kế (Canva,...) là một lợi thế.
- Có kỹ năng giao tiếp và đàm phán.
- Tiếng Anh giao tiếp là một lợi thế.
- Trung thực, nhiệt tình trong công việc, có nhu cầu gắn bó lâu dài với công ty
- Tư duy sáng tạo, cầu tiến, có khả năng lên kế hoạch, sắp xếp công việc hiệu quả, khả năng học hỏi nhanh

Tại Công Ty TNHH Arata Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng tùy theo năng lực và kinh nghiệm, không áp KPI
- Được nghỉ lễ, Tết theo luật và được hưởng 12 ngày phép năm, hưởng lương tháng 13
- Tham gia đầy đủ các chế độ phúc lợi, hợp đồng lao động, bảo hiểm theo quy định.
- Được khám kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm
- Review lương hàng năm
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung
- Cơ hội học hỏi, được training kiến thức chuyên môn và phát triển liên tục thông qua công việc hàng ngày để lên các vị trí cao hơn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Arata Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Arata Việt Nam

Công Ty TNHH Arata Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lầu 2, Tòa nhà The Landmark, 5B Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

