Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HOÁ VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC ĐÔNG DƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 359 Phạm Văn Chiêu - P. 14, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Chăm sóc và phát triên doanh số trên nhóm khách hàng theo địa lý được phân công của Công Ty.

+ Tìm hiểu nhu cầu sử dụng của khách hàng về sản phẩm Công Ty cung cấp.

+ Đi thăm khách hàng trực tiếp để khai thác thông tin và phát triển mối quan hệ thân thiết với khách hàng.

+ Lập kế hoạch phát triển từng khách hàng theo tuần, tháng. Đồng thời duy trì sự tương tác liên lạc thường xuyên

với khách hàng qua zalo, điện thoại.

- Thực hiện các nghiệp vụ bán hàng: Lên báo giá, thương lượng, đàm phá, lên PO, xuất kho, thu hồi công nợ, chăm

sóc sau bán hàng....

- Phối hợp với team nhóm chạy các chương trình bán hàng của Công Ty đề ra

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học/ cao đẳng chính quy trở lên.

Độ tuổi dưới 40 tuổi

Đam mê yêu thích công việc kinh doanh

Có kinh nghiệp làm sales từ 1-2 năm.

Có kỹ năng mềm: linh hoạt nhanh nhẹn, khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng, thuyết phục khách hàng, có kỹ năng làm việc nhóm.

Sử dụng thành thạo ứng dụng tin học văn phòng như Word, Excel..

Tại CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HOÁ VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC ĐÔNG DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng chế độ phúc lợi: ốm, hiếu, hỉ, thɑi sản, sinh nhật...

Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: dã ngoại, nghỉ mát, nghỉ đông... theo quy định củɑ công ty

Được nghỉ chủ nhật và các ngày lễ theo quy định.

Được cung cấp và đào tạo sản phẩm ngay từ khi bắt đầu công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HOÁ VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC ĐÔNG DƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin