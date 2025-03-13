Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN HỒNG PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN HỒNG PHÁT
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN HỒNG PHÁT

Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Toàn khu vực,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Hỗ trợ kinh doanh trong việc làm báo giá, hợp đồng, xử lý đơn hàng.
Quản lý và cập nhật dữ liệu khách hàng, theo dõi tiến độ đơn hàng.
Phối hợp với bộ phận liên quan để đảm bảo giao hàng đúng tiến độ.
Hỗ trợ chăm sóc khách hàng, phản hồi thông tin khi cần.
Báo cáo công việc và kết quả kinh doanh hàng ngày.

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ dưới 30 tuổi, Làm việc Khu vực Hà Nội.
Có máy tính cá nhân và thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, Email).
Hiểu về cấu tạo, thông số kỹ thuật, ứng dụng của động cơ điện là một lợi thế.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt, biết cách tư vấn và chốt đơn hàng.
Chủ động, nhanh nhẹn, kiên trì, có trách nhiệm và sẵn sàng đối mặt với thử thách trong công việc.
Có kinh nghiệm Sales Admin, bán hàng B2B, hỗ trợ kinh doanh hoặc telesales là lợi thế.
Ưu tiên người có hiểu biết về động cơ điện hoặc thiết bị công nghiệp, cơ khí hoặc điện – tự động hóa

Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN HỒNG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc online, linh hoạt, có cơ hội phát triển lâu dài.
Thu nhập có thể đạt 7,5 – 50 triệu/tháng tùy vào năng lực.
Thưởng doanh số, thưởng cuối năm theo hiệu suất.
Được đào tạo kiến thức chuyên môn về động cơ điện và kỹ năng kinh doanh.
Cơ hội phát triển lên vị trí cao hơn trong công ty.
Hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định Nhà nước (BHXH, BHYT, nghỉ lễ, Tết, v.v.).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN HỒNG PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN HỒNG PHÁT

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 30D Kim Mã Thượng

