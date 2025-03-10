Tuyển Nhân viên kinh doanh Hộ Kinh Doanh Trương Văn Nào làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Hộ Kinh Doanh Trương Văn Nào làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Hộ Kinh Doanh Trương Văn Nào
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Hộ Kinh Doanh Trương Văn Nào

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Hộ Kinh Doanh Trương Văn Nào

Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 427 Đường Trường Chinh, phường 14, Tân Bình,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực bán lẻ, hàng tiêu dùng nhanh (FMCG).
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.
Thực hiện các hoạt động bán hàng, bao gồm tiếp thị, đàm phán, ký kết hợp đồng.
Quản lý đơn hàng, đảm bảo giao hàng đúng thời gian và số lượng.
Thu thập thông tin thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh.
Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, các chuyên ngành kinh tế, thương mại hoặc các ngành nghề liên quan.
Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục khách hàng.
Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, nhiệt tình trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có phương tiện đi lại.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Tại Hộ Kinh Doanh Trương Văn Nào Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mức lương cạnh tranh và các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Được đào tạo bài bản về kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Trương Văn Nào

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Hộ Kinh Doanh Trương Văn Nào

Hộ Kinh Doanh Trương Văn Nào

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 623A Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

