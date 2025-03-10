Tuyển Nhân viên kinh doanh Hộ Kinh Doanh Trương Văn Nào làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 427 Đường Trường Chinh, phường 14, Tân Bình,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực bán lẻ, hàng tiêu dùng nhanh (FMCG).

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.

Thực hiện các hoạt động bán hàng, bao gồm tiếp thị, đàm phán, ký kết hợp đồng.

Quản lý đơn hàng, đảm bảo giao hàng đúng thời gian và số lượng.

Thu thập thông tin thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh.

Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, các chuyên ngành kinh tế, thương mại hoặc các ngành nghề liên quan.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục khách hàng.

Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, nhiệt tình trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có phương tiện đi lại.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Tại Hộ Kinh Doanh Trương Văn Nào Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mức lương cạnh tranh và các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Được đào tạo bài bản về kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Trương Văn Nào

