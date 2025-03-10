Tuyển Nhân viên kinh doanh Hộ Kinh Doanh Trương Văn Nào làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Hộ Kinh Doanh Trương Văn Nào
- Hồ Chí Minh:
- 427 Đường Trường Chinh, phường 14, Tân Bình,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu
Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực bán lẻ, hàng tiêu dùng nhanh (FMCG).
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.
Thực hiện các hoạt động bán hàng, bao gồm tiếp thị, đàm phán, ký kết hợp đồng.
Quản lý đơn hàng, đảm bảo giao hàng đúng thời gian và số lượng.
Thu thập thông tin thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh.
Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, các chuyên ngành kinh tế, thương mại hoặc các ngành nghề liên quan.
Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục khách hàng.
Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, nhiệt tình trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có phương tiện đi lại.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Tại Hộ Kinh Doanh Trương Văn Nào Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Được đào tạo bài bản về kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Trương Văn Nào
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
