Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN GỖ THANH TÙNG THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN GỖ THANH TÙNG THỊNH
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN GỖ THANH TÙNG THỊNH

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN GỖ THANH TÙNG THỊNH

Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 227 Tô Hiến Thành P13, Q10,Hồ Chí Minh, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

• Tìm kiếm khách hàng quốc tế (cụ thể Châu Âu, Mỹ) thông qua các kênh business có sẵn của công ty.
Chăm sóc khách hàng quốc tế
• Thương lượng đàm phán để ký kết hợp đồng ngoại thương (có sự hỗ trợ của trưởng phòng kinh doanh quốc tế).
• Soạn thảo hợp đồng xuất khẩu.
• Báo cáo tình hình giao dịch với khách hàng hàng tuần cho Trưởng Phòng Kinh Doanh (Được hướng dẫn).
• Thực hiện các công việc khác do trưởng phòng phân công.

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Marketing/ Tiếng Anh/ Kinh doanh quốc tế/ Kinh tế đối ngoại/ Thương mại.
• Anh Văn lưu loát 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết.
• Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng là một lợi thế. Ưu tiên ứng viên sinh năm 2000 - 2004
• Có khả năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
• Có phẩm chất siêng năng, trung thực, nhiệt tình, sáng tạo.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN GỖ THANH TÙNG THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

• Có chế độ lương + thưởng + hoa hồng xứng đáng theo năng lực làm việc.
• Lương cơ bản: 7 triệu - 10 triệu, thưởng KPI + Hoa hồng tính riêng => Tổng thu nhập 20M+.
• Ăn trưa tại công ty
• Thưởng các ngày lễ tết, thưởng nóng theo kết quả kinh doanh, được nghỉ phép, đánh cầu lông hàng tuần; du lịch nước ngoài hằng năm.
• Được đào tạo nâng cao về kỹ năng chuyên môn và tham gia các khoá học nghiệp vụ chuyên nghiệp.
• Hưởng chế độ BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định nhà nước
• Thời gian làm việc từ thứ 2- thứ 6 (8h00-17h00); sáng thứ 7: từ 8h00-12h00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN GỖ THANH TÙNG THỊNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN GỖ THANH TÙNG THỊNH

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN GỖ THANH TÙNG THỊNH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP HCM.

