Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN GỖ THANH TÙNG THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 227 Tô Hiến Thành P13, Q10,Hồ Chí Minh, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

• Tìm kiếm khách hàng quốc tế (cụ thể Châu Âu, Mỹ) thông qua các kênh business có sẵn của công ty.

Chăm sóc khách hàng quốc tế

• Thương lượng đàm phán để ký kết hợp đồng ngoại thương (có sự hỗ trợ của trưởng phòng kinh doanh quốc tế).

• Soạn thảo hợp đồng xuất khẩu.

• Báo cáo tình hình giao dịch với khách hàng hàng tuần cho Trưởng Phòng Kinh Doanh (Được hướng dẫn).

• Thực hiện các công việc khác do trưởng phòng phân công.

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Marketing/ Tiếng Anh/ Kinh doanh quốc tế/ Kinh tế đối ngoại/ Thương mại.

• Anh Văn lưu loát 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết.

• Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng là một lợi thế. Ưu tiên ứng viên sinh năm 2000 - 2004

• Có khả năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

• Có phẩm chất siêng năng, trung thực, nhiệt tình, sáng tạo.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN GỖ THANH TÙNG THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

• Có chế độ lương + thưởng + hoa hồng xứng đáng theo năng lực làm việc.

• Lương cơ bản: 7 triệu - 10 triệu, thưởng KPI + Hoa hồng tính riêng => Tổng thu nhập 20M+.

• Ăn trưa tại công ty

• Thưởng các ngày lễ tết, thưởng nóng theo kết quả kinh doanh, được nghỉ phép, đánh cầu lông hàng tuần; du lịch nước ngoài hằng năm.

• Được đào tạo nâng cao về kỹ năng chuyên môn và tham gia các khoá học nghiệp vụ chuyên nghiệp.

• Hưởng chế độ BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định nhà nước

• Thời gian làm việc từ thứ 2- thứ 6 (8h00-17h00); sáng thứ 7: từ 8h00-12h00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN GỖ THANH TÙNG THỊNH

