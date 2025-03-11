Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị In Song Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 28 Tân Thới Nhất 1B, Quận 12, Hồ Chí Minh, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

- Tìm kiếm, phát triển khách hàng trong lĩnh vực máy móc ngành in và vật tư ngành in.

- Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, tư vấn, giới thiệu đến khách hàng các sản phẩm phù hợp của công ty.

- Gửi báo giá, lên đơn đặt hàng theo yêu cầu của khách hàng.

- Chăm sóc khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm

- Phối hợp với các bộ phận liên quan theo dõi, đốc thúc thực hiện đơn hàng, xuất hóa đơn, theo dõi công nợ.

- Chăm sóc khách hàng cũ.

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí nhân viên kinh doanh

- Ưu tiên có kinh nghiệm kinh doanh ở lĩnh vực in máy móc và vật tư in ấn hoặc biết tiếng Trung. (Không bắt buộc)

- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

- Năng động, khả năng tìm tòi trong công việc, luôn mong muốn phát triển bản thân trong môi trường năng động.

- Khéo léo trong giao tiếp, đề cao tính kiên trì trong công việc.

- Có mong muốn gắn bó lâu dài.

Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị In Song Long Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập bao gồm Lương cơ bản (thỏa thuận) + phụ cấp + hoa hồng.

Thu nhập bao gồm Lương cơ bản (thỏa thuận) + phụ cấp + hoa hồng.

- Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (Các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT…).

- Thưởng lễ, thưởng Tết.

- Được đào tạo kiến thức chuyên môn

- Làm việc giờ hành chính. Thứ 2 – Thứ 7: Sáng 8h00' - 12h00', Chiều 13h00 – 17h00' , CN Nghỉ.

Địa điểm làm việc

28 Tân Thới Nhất 1B, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP.HCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị In Song Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin