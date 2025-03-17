Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Asia Area Travel Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 89 Phan Đình Phùng, Phường 17, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng tham gia các buổi sự kiện do công ty tổ chức.

- Khai thác thêm các mối quan hệ từ khách hàng hiện có của công ty.

- Giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ của công ty tại các buổi sự kiện.

- Thực hiện các thủ tục hợp đồng.

- Chăm sóc khách hàng đã mua sản phẩm, dịch vụ của công ty.

- Thực hiện chăm sóc sau bán hàng, đặt kỳ nghỉ cho khách, giải đáp các thắc mắc nếu có khi khách dùng Voucher, kỳ nghỉ được tặng từ công ty.

- Xây dựng mối quan hệ và giữ kết nối với các khách hàng hiện hữu.

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Ưu tiên cókinh nghiệm, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

- Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt.

- Ngoại hình ưa nhìn, tác phong chỉn chu, chuyên nghiệp.

- Có kinh nghiệm bán hàng, đặc biệt là trong ngành timeshare là một lợi thế.

- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, trách nhiệm, có mong muốn và động lực kiếm tiền.

Tại Công Ty TNHH Asia Area Travel Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Có chính sách thưởng năm, thưởng khi hoàn thành dự án.

- Trang bị các thị làm việc (máy tính, điện thoại), cung cấp Data ổn định hàng ngày.

- Đào tạo theo đúng quy trình telesales chuẩn quốc tế bởi các chuyên gia, giảng viên hàng đầu trong và ngoài nước về lĩnh vực timeshare.

- Được cấp đồng phục theo tiêu chuẩn của công ty trong quá trình làm việc.

- Được tham gia các hoạt động cộng đồng xã hội, trải nghiệm dịch vụ du lịch, cao cấp trong quá trình làm việc theo các chương trình của Công ty.

- Đóng BHXH, BHYT đầy đủ theo Luật Lao động.

- Chăm sóc sức khỏe, du lịch, teambuilding hàng năm.

- Môi trường 9x, năng động, trẻ trung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Asia Area Travel Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin