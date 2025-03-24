Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Namix làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Namix
Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Đường Võ Trường Toản, Linh Trung, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu
Tư vấn, chào hàng các đại lý cây cảnh, vật tư nông nghiệp.
Tìm kiếm và phát triển các Đại lý, nhà phân phối mới.
Chăm sóc các Đại lý, nhà phân phối (Khách hàng cũ).
Tư vấn giải đáp thắc mắc cho khách hàng về sản phẩm của công ty.
Đi công tác thị trường tỉnh khi có kế hoạch từ Phòng/ban.
Ưu tiên ứng viên tại Đồng Nai
Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đam mê kinh doanh
Tốt nghiệp THPT trở lên
Ứng viên Nam, có sức khỏe tốt và không ngại việc di chuyển bằng xe máy.
Yêu thích công việc Sale và có định hướng phát triển trong ngành kinh doanh nông nghiệp.
Tại Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Namix Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia đầy đủ chế độ Bảo hiểm theo quy định luật lao động, bảo hiểm 24/7
Lương cứng 7- 8 triệu + Cấp sim điện thoại + phụ cấp xăng xe khi đi thị trường + thưởng doanh số theo tỉ lệ % doanh thu(Thưởng theo Tháng/Quý/Năm)
Công tác Phí cho thị trường tỉnh xa.
Thưởng Tết trung thu, Tết nguyên đán, thưởng kết quả kinh doanh.
Hoạt động Team building 01 lần/năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Namix
