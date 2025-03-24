Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Namix làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Đường Võ Trường Toản, Linh Trung, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Tư vấn, chào hàng các đại lý cây cảnh, vật tư nông nghiệp.

Tìm kiếm và phát triển các Đại lý, nhà phân phối mới.

Chăm sóc các Đại lý, nhà phân phối (Khách hàng cũ).

Tư vấn giải đáp thắc mắc cho khách hàng về sản phẩm của công ty.

Đi công tác thị trường tỉnh khi có kế hoạch từ Phòng/ban.

Ưu tiên ứng viên tại Đồng Nai

Đam mê kinh doanh

Tốt nghiệp THPT trở lên

Ứng viên Nam, có sức khỏe tốt và không ngại việc di chuyển bằng xe máy.

Yêu thích công việc Sale và có định hướng phát triển trong ngành kinh doanh nông nghiệp.

Tại Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Namix Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ chế độ Bảo hiểm theo quy định luật lao động, bảo hiểm 24/7

Lương cứng 7- 8 triệu + Cấp sim điện thoại + phụ cấp xăng xe khi đi thị trường + thưởng doanh số theo tỉ lệ % doanh thu(Thưởng theo Tháng/Quý/Năm)

Công tác Phí cho thị trường tỉnh xa.

Thưởng Tết trung thu, Tết nguyên đán, thưởng kết quả kinh doanh.

Hoạt động Team building 01 lần/năm.

