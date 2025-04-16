Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VIỆT SUN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tầng 5 - Tòa nhà Bcons III, 178/31 Nguyễn Văn Thương, Phường 25,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

- Duy trì khách hàng hiện có, tìm kiếm mở rộng và phát triển nguồn khách hàng. (được Training)

- Liên hệ với khách hàng, ghi nhận thông tin và báo cáo nội dung cho Trưởng phòng.

- Nắm bắt chi tiết thông tin tư vấn về sản phẩm và xúc tiến ký kết hợp đồng (được training).

- Kỹ năng giao tiếp tốt, biết phân tích, nhạy bén xử lý tình huống nhanh và có khả năng thuyết phục tốt.

- Làm báo cáo công việc tuần, tháng theo kế hoạch chung của phòng.

- Quản lý, theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng, thanh lý hợp đồng, công nợ và các công việc chăm sóc khách hàng trước, trong và sau hợp đồng.

- Công việc cụ thể trao đổi thêm khi phỏng vấn.

- Thời gian làm việc: Giờ hành chính (Từ thứ 2 -> thứ 6 và sáng thứ 7).

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ

- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học.

- Có khả năng thuyết phục khách hàng.

- Có nhiệt huyết Kinh doanh, thích giao tiếp, mở rộng mối quan hệ là một lợi thế.

- Khai thác tốt những thông tin trên Internet.

- Nhiệt tình, kiên trì, trung thực.

- Ham học hỏi, cầu tiến trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VIỆT SUN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 7 - 15 triệu/tháng + hoa hồng theo từng hợp đồng.

- Mức thu nhập lên tới 100 -250 triệu/năm

- Thời gian làm việc từ 08h00 – 17h00 thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 làm từ 8h00 – 12h00. Nghĩ lễ, Tết theo nhà nước.

- Được làm việc trong môi trường năng động, có điều kiện phát triển bản thân và cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp

- Công ty cấp máy tính, điện thoại, tạo điều kiện tốt cho kinh doanh làm việc.

- Được thưởng sinh nhật, thai sản, hiếu hỉ.. theo quy định của công ty.

- Lương thưởng tháng 13 dựa trên đánh giá năng lực của từng cá nhân.

- Các chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH... theo quy định của Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VIỆT SUN

