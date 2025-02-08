Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Sự Kiện Và Du Lịch Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Sự Kiện Và Du Lịch Toàn Cầu
- Hà Nội:
- V1 Victoria Văn Phú, Phú La, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu
Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng: Xây dựng danh sách khách hàng (cá nhân, doanh nghiệp, trường học).
Thực hiện các chiến lược marketing để thu hút khách hàng (qua email, gọi điện, mạng xã hội).
Tư vấn và bán tour: Tư vấn các chương trình tour phù hợp với nhu cầu khách hàng (nội địa, quốc tế).
Cung cấp thông tin chi tiết về lịch trình, giá cả, dịch vụ kèm theo.
Đàm phán, chốt hợp đồng
Chăm sóc khách hàng: Giải đáp thắc mắc và hỗ trợ khách hàng trước, trong và sau chuyến đi.
Thu thập phản hồi từ khách hàng để cải thiện dịch vụ.
Phối hợp nội bộ: Làm việc với các bộ phận khác như điều hành tour, kế toán, marketing để đảm bảo tour được tổ chức suôn sẻ.
Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Yêu thích du lịch, năng động, chịu được áp lực công việc.
Kinh nghiệm chuyên môn sẽ được đào tạo.
Tại Công Ty Cổ Phần Sự Kiện Và Du Lịch Toàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia BHXH ngay sau 1 tháng thử việc
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sự Kiện Và Du Lịch Toàn Cầu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
