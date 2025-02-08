Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Sự Kiện Và Du Lịch Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - V1 Victoria Văn Phú, Phú La, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng: Xây dựng danh sách khách hàng (cá nhân, doanh nghiệp, trường học).

Thực hiện các chiến lược marketing để thu hút khách hàng (qua email, gọi điện, mạng xã hội).

Tư vấn và bán tour: Tư vấn các chương trình tour phù hợp với nhu cầu khách hàng (nội địa, quốc tế).

Cung cấp thông tin chi tiết về lịch trình, giá cả, dịch vụ kèm theo.

Đàm phán, chốt hợp đồng

Chăm sóc khách hàng: Giải đáp thắc mắc và hỗ trợ khách hàng trước, trong và sau chuyến đi.

Thu thập phản hồi từ khách hàng để cải thiện dịch vụ.

Phối hợp nội bộ: Làm việc với các bộ phận khác như điều hành tour, kế toán, marketing để đảm bảo tour được tổ chức suôn sẻ.

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học ngành quản trị, du lịch, ngoại thương... hoặc các ngành khác.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Yêu thích du lịch, năng động, chịu được áp lực công việc.

Kinh nghiệm chuyên môn sẽ được đào tạo.

Tại Công Ty Cổ Phần Sự Kiện Và Du Lịch Toàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: Lương cơ bản + Phụ Cấp (ăn trưa, gửi xe) Hoa hồng hấp dẫn: 35-40%

Được tham gia BHXH ngay sau 1 tháng thử việc

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sự Kiện Và Du Lịch Toàn Cầu

