Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA QUỐC TẾ SING làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - số 12 ngõ 58 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

- Nhận thông tin khách hàng của ADS, SEO, trực tiếp tư vấn cho khách hàng các sản phẩm dịch vụ, giá cả, chương trình khuyến mãi của công ty theo chiến dịch cụ thể.

- Đảm bảo cập nhật thông tin lịch hẹn của khách hàng đầy đủ để phòng khám cơ sở đón tiếp được chu đáo.

- Tư vấn giúp khách hàng yên tâm lựa chọn phòng khám thuận tiện nhất trong hệ thống.

- Chuyển cho bộ phận khác liên quan nếu có đối tác liên hệ làm việc.

- Chủ động lên kế hoạch đề xuất mục tiêu, KPI, triển khai và báo cáo với Trưởng nhóm.

- Tuân thủ chiến lược, kế hoạch công việc và hoàn thành mục tiêu KPI cấp trên đã giao.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ cao đẳng trở lên. Tốt nghiệp các ngành kinh tế, thương mại, marketing, quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

- Có ít nhất 06 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Độ tuổi từ 22 - 30 tuổi.

- Am hiểu kiến thức về Kinh doanh, Bán hàng và những kỹ năng:

Kỹ năng tư vấn, CSKH, sale

Kỹ năng lắng nghe, giải quyết tình huống

Kỹ năng làm việc nhóm

Kỹ năng lập kế hoạch

Kỹ năng báo cáo

- Tư duy logic, nhanh nhẹn, sáng tạo.

- Trung thực, Nhạy bén, Bền bỉ, Kiên trì, Cam kết.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA QUỐC TẾ SING Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 6 - 9 triệu + Thưởng KPI (Thu nhập từ 7 – 20 triệu)

- Được cấp Điện thoại, Tai nghe, Máy tính hỗ trợ công việc

- Có phụ cấp ăn trưa

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) sau thời gian thử việc

- Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy chế của Công ty

- Được tham gia đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA QUỐC TẾ SING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin