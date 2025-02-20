Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH XNK Tân Tiến làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Lk21 khu dịch vụ Hà trì, Hà Cầu, Hà Đông, (GG map Sân bóng Hà Trì), Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng sử dụng dịch vụ đặt hàng, mua hàng, vận chuyển Trung Việt

- Phát triển thị trường

- Chăm sóc KH sử dụng dịch vụ của công ty

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop cá nhân

Có khả năng giao tiếp, thuyết phục tốt.

Ưu tiên có kinh nghiệm về sales, logistic .

Ứng viên không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Chịu học hỏi, nhanh nhẹn, có trách nhiệm.

Tại Công Ty TNHH XNK Tân Tiến Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + thưởng thu nhập từ 7tr – KHÔNG GIỚI HẠN.

Thưởng lương tháng thứ 13, các ngày lễ, tết trong năm, sinh nhật, hiếu hỉ...

Được đào tạo từ A –Z về sales logistic, đặt hàng taobao, 1688.

Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH XNK Tân Tiến

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin