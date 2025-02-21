Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Nikko Material làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Nikko Material
Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 3C1 Khu Biệt Thự Thạnh Xuân, Phường Thạnh Xuân,Hồ Chí Minh, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu
Giới thiệu, giải đáp thắc mắc, tư vấn sản phẩm cho khách hàng.
Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả hợp đồng, chốt đơn, hỗ trợ, chăm sóc khách hàng
Tìm kiếm khách hàng mới, xây dựng data, mở rộng, phát triển khách hàng.
Thực hiện những công việc được cấp trên phân công.
Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 25 tuổi - 40 tuổi.
Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và đàm phán tốt, trung thực, nhanh nhẹn.
Có kinh nghiệm thị trường, am hiểu vật liệu xây dựng là 1 lợi thế.
Có kinh nghiệm trong mảng xi măng, phụ gia bê tông.
Đam mê kinh doanh, nhạy bén với tâm lý khách hàng.
Săn sàng đi công tác thường xuyên, công tác dài ngày
Tại Công Ty TNHH Nikko Material Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản + Phụ cấp. + % hoa hồng
Lương & thưởng doanh số: Từ 7tr đến 20 triệu/tháng.
Lương tháng 13.
Được hưởng chế độ BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ.
Chế độ phép hằng năm.
Chế độ nghỉ mát hằng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nikko Material
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
