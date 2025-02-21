Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Nikko Material làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 3C1 Khu Biệt Thự Thạnh Xuân, Phường Thạnh Xuân,Hồ Chí Minh, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Giới thiệu, giải đáp thắc mắc, tư vấn sản phẩm cho khách hàng.

Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả hợp đồng, chốt đơn, hỗ trợ, chăm sóc khách hàng

Tìm kiếm khách hàng mới, xây dựng data, mở rộng, phát triển khách hàng.

Thực hiện những công việc được cấp trên phân công.

Yêu Cầu Công Việc

Độ tuổi: 25 tuổi - 40 tuổi.

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và đàm phán tốt, trung thực, nhanh nhẹn.

Có kinh nghiệm thị trường, am hiểu vật liệu xây dựng là 1 lợi thế.

Có kinh nghiệm trong mảng xi măng, phụ gia bê tông.

Đam mê kinh doanh, nhạy bén với tâm lý khách hàng.

Săn sàng đi công tác thường xuyên, công tác dài ngày

Quyền Lợi Được Hưởng

Lương cơ bản + Phụ cấp. + % hoa hồng

Lương & thưởng doanh số: Từ 7tr đến 20 triệu/tháng.

Lương tháng 13.

Được hưởng chế độ BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ.

Chế độ phép hằng năm.

Chế độ nghỉ mát hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển

