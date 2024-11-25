Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Nova Service làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tòa nhà văn phòng Novaland, 65 Nguyễn Du, P.Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Chịu trách nhiệm lập kế hoạch kinh doanh, tiếp cận, tìm kiếm khách hàng, chăm sóc khách hàng, triển khai các chiến dịch kinh doanh, quảng cáo, phát triển thị trường.

Nhiệm vụ 1: Phát triển thị trường

– Phối hợp với bộ phận lên kế hoạch phát triển thị trường: tìm kiếm khách hàng mục tiêu mới, tìm ra giá trị sử dụng mới của sản phẩm – dịch vụ.

– Xây dựng hệ thống dữ liệu khách hàng tiềm năng.

– Khai thác khách hàng mới trên nhiều kênh thông tin và truyền thông khác nhau.

– Chủ động liên hệ với khách hàng tiềm năng để giới thiệu các dịch vụ, ưu điểm và đãi ngộ

Nhiệm vụ 2: Duy trì và chăm sóc khách hàng cũ

– Chăm sóc, phát triển mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng cũ, nhất là các khách hàng tiềm năng.

– Theo dõi thời gian kết thúc hợp đồng để đưa ra kế hoạch thuyết phục khách hàng cũ tiếp tục tái ký sử dụng dịch vụ.

Nhiệm vụ 3: Tư vấn, hỗ trợ giải đáp thắc mắc từ phía khách hàng

– Gửi thông tin khuyến mãi, ưu đãi dành riêng cho khách hàng cũ.

– Đảm bảo doanh thu hàng tháng từ đối tượng khách hàng cũ.

Nhiệm vụ 4: Giám sát chất lượng dịch vụ

– Giám sát chất lượng dịch vụ để khách hàng nhận được giá trị tốt nhất.

– Liên hệ với các bộ phận liên quan khắc phục sự cố phát sinh nhanh chóng khi có vấn đề xảy ra đối với dịch vụ mà khách hàng đang sử dụng.

Nhiệm vụ 5: Các công việc khác

– Phối hợp cùng bộ phận Marketing lên chương trình khuyến mãi, ưu đãi, tri ân… thu hút khách hàng và tiếp cận khách hàng để quảng bá.

– Phối hợp các bộ phận khác nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng thị hiếu khách hàng.

– Đảm bảo doanh thu theo thị phần phụ trách.

– Làm báo cáo định kỳ và phát sinh.

– Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

– Từ 1 - 2 năm trở lên ở cùng vị trí tương đương.

– 1 năm kinh nghiệm làm kinh doanh trong ngành dịch vụ. Ưu tiên đã từng làm trong môi trường công ty đa ngành nghề.

– Có kiến thức về sale, bán hàng.

– Có kiến thức về các sản phẩm dịch vụ, nghỉ dưỡng, bán lẻ.

– Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm.

– Thành thạo vi tính văn phòng.

– Giao tiếp tốt và khéo léo.

– Biết cách nhìn và nắm bắt được tâm lý khách hàng.

Tại Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Nova Service Thì Được Hưởng Những Gì

– Mức lương cạnh tranh theo năng lực cá nhân.

– Hưởng 100% lương trong thời gian thử việc.

– Chế độ BHXH, chế độ phúc lợi… ưu đãi theo chính sách và quy định của Công ty/ Tập đoàn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Nova Service

