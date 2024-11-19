Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH TM DV Sao Thiên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH TM DV Sao Thiên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Công Ty TNHH TM DV Sao Thiên
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Công Ty TNHH TM DV Sao Thiên

Nhân viên kinh doanh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH TM DV Sao Thiên

Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- B14 Cao Thị Chính, Phú Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

- Khai thác khách hàng tiềm năng từ nguồn data sẵn có của công ty, tìm kiếm khách hàng mới, tư vấn và giới thiệu các sản phẩm của Công ty.
- Thực hiện việc chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng từ nguồn khách hàng sẵn có.
- Tư vấn các thông tin về sản phẩm, chính sách bán hàng, giá cả, các chương trình ưu đãi và lựa chọn các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
- Các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng bộ phận và Giám đốc.

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan.
- Mức kinh nghiệm: có kinh nghiệm làm việc tại các Dự án là một lợi thế, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
- Chịu khó, siêng năng, có khả năng làm việc trong môi trường áp lực.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, thuyết phục cao và có khả năng xử lý tình huống.
- Kỹ năng đàm phán, xây dựng mối quan hệ hợp tác, kỹ năng chốt hợp đồng với khách hàng…

Tại Công Ty TNHH TM DV Sao Thiên Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 7tr đến 12tr (Lương cơ bản + Phụ cấp + Thưởng).
7tr đến 12tr (Lương cơ bản + Phụ cấp + Thưởng).
- Thưởng theo thâm niên, doanh số, thành tích.
- Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT theo quy định pháp luật.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cực kỳ cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM DV Sao Thiên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH TM DV Sao Thiên

Công Ty TNHH TM DV Sao Thiên

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: B14 Khu Dân Cư Tân Thuận Nam 2, Đường Phú Thuận, Phường Phú Thuận – Quận 7 – TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-thu-nhap-7-20-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job261448
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 48 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Hạn nộp: 12/10/2025
Bình Phước Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Renrui Việt Nam
Tuyển Customer Experience Renrui Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu
Renrui Việt Nam
Hạn nộp: 10/10/2025
Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần ICORP
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần ICORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu
Công ty cổ phần ICORP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ MINH VIỄN
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ MINH VIỄN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ MINH VIỄN
Hạn nộp: 26/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIỆN TÍN BẢO
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THIỆN TÍN BẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THIỆN TÍN BẢO
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 7 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thương mại xnk phương khang
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần thương mại xnk phương khang làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu
Công ty cổ phần thương mại xnk phương khang
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 7 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MITCA
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MITCA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MITCA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Kỹ Thuật Âm Thanh Việt
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Kỹ Thuật Âm Thanh Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Kỹ Thuật Âm Thanh Việt
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 48 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Hạn nộp: 12/10/2025
Bình Phước Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam
7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam
7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam
7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Môi Trường Việt An làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Môi Trường Việt An
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu JobsGO Recruit
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Konica Minolta Business Solutions VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Konica Minolta Business Solutions VN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty chuyển phát nhanh Thuận Phong chi nhánh Hồ Chí Minh (J&T Express) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty chuyển phát nhanh Thuận Phong chi nhánh Hồ Chí Minh (J&T Express)
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi nhánh công ty TNHH MTV Vinifera Việt Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 30 Triệu Chi nhánh công ty TNHH MTV Vinifera Việt Nam
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam
7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng NutiFood làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng NutiFood
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT DUY KHANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT DUY KHANG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU TÂM AN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU TÂM AN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA VEGA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 100 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA VEGA
40 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ WOWBUY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ WOWBUY
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Comacpro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty cổ phần Comacpro
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Quick Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu Công Ty TNHH Quick Việt Nam
13 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH NHÂN SINH PHÚC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH NHÂN SINH PHÚC
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu Bellsystem24 VietNam
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu Bellsystem24 VietNam
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam
7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu JobsGO Recruit
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Banyan Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Banyan Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Abbott Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Abbott Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 11 Triệu JobsGO Recruit
7 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Soundway làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Soundway
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH URC Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH URC Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm