Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH TM DV Sao Thiên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - B14 Cao Thị Chính, Phú Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

- Khai thác khách hàng tiềm năng từ nguồn data sẵn có của công ty, tìm kiếm khách hàng mới, tư vấn và giới thiệu các sản phẩm của Công ty.

- Thực hiện việc chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng từ nguồn khách hàng sẵn có.

- Tư vấn các thông tin về sản phẩm, chính sách bán hàng, giá cả, các chương trình ưu đãi và lựa chọn các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

- Các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng bộ phận và Giám đốc.

- Trình độ: Trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan.

- Mức kinh nghiệm: có kinh nghiệm làm việc tại các Dự án là một lợi thế, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

- Chịu khó, siêng năng, có khả năng làm việc trong môi trường áp lực.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, thuyết phục cao và có khả năng xử lý tình huống.

- Kỹ năng đàm phán, xây dựng mối quan hệ hợp tác, kỹ năng chốt hợp đồng với khách hàng…

Tại Công Ty TNHH TM DV Sao Thiên Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 7tr đến 12tr (Lương cơ bản + Phụ cấp + Thưởng).

- Thưởng theo thâm niên, doanh số, thành tích.

- Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT theo quy định pháp luật.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cực kỳ cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM DV Sao Thiên

