Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp

Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- B19

- B22 KDC Quang Trung, Phường Thạnh Mỹ Lợi,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

• Tiếp quản và chăm sóc bán hàng các thị trường được bàn giao (chào bán đến các đại lý, cửa hàng); Tiếp tục tìm kiếm, mở rộng các khách hàng mới. Ngành nghề: Các sản phẩm vinamilk
• Tư vấn, chăm sóc và giải quyết khiếu nại của khách hàng (nếu có) trong thị trường được phân công.
• Đàm phán với khách hàng các vấn đề thanh toán, giá cả, chốt đơn hàng.
• Thị trường: Các quận 1,2,4. NV phụ trách các quận nào thì khi phỏng vấn sẽ trao đổi cụ thể.
• Đi thị trường T2-T7
• Báo cáo công việc khi đi thị trường qua MTB

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam/nữ, tuổi từ 20 - 45.
• Tốt nghiệp từ Trung học PT trở lên, có sức khỏe tốt.
• Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm kinh doanh thị trường.
• Chịu khó, thích công việc đi kinh doanh thị trường, năng động, nhiệt tình.
• Khả năng học hỏi, trung thực, có tâm với nghề và có tính gắn bó.

Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập : [Lương cứng + Phụ cấp]: 7,5 triệu + hoa hồng + thưởng. Thu nhập trung bình 15 - 20 triệu/tháng và không giới hạn
• Cơ chế kinh doanh rõ ràng, minh bạch. Chính sách bán hàng cạnh tranh. Sản phẩm uy tín.
• Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, phép năm và nghỉ Lễ Tết theo quy định của Nhà nước.
• Phúc lợi đầy đủ: đồng phục, thưởng Tết, sinh nhật, hiếu hỉ, quà Tết, ....
• Môi trường làm việc năng động và phát huy được năng lực của bản thân. Team kinh doanh năng động, đoàn kết.
• Đồng phục, máy tính bảng Công ty cung cấp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 148 Thành Thái, P. 12, Q.10, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

