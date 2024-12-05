Tuyển Nhân viên kinh doanh Kst Korea Valve Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 128/2 2A Lê Đình Cẩn, Tân Tạo, Bình Tân, Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

1. Bán hàng

- Tìm kiếm khách hàng và bán hàng qua các kênh

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh theo chỉ tiêu đề ra

- Liên hệ, làm việc trực tiếp với NCC Trung Quốc để hỏi giá và báo giá sản phẩm

- Phối hợp các bộ phận theo dõi kế hoạch giao hàng, công nợ

- Báo cáo công việc lên quản lý và ban giám đốc

2. Hỗ trợ các hoạt động nội bộ của công ty

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên

- Độ tuổi: từ 20 đến 25 tuổi (Nam/nữ)

- Tốt nghiệp: cấp 3 trở lên.

- Định hướng nghiêm túc, lâu dài với nghề sales

- Khả năng đọc hiểu, giao tiếp tiếng Trung

- Kỹ năng tin học văn phòng, giao tiếp, làm việc độc lập, làm việc nhóm

- Nhận sinh viên mới ra trường & đào tạo.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm sales.

Tại Kst Korea Valve Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi

- Lương cứng: 7.000.000 - 8.000.000 VNĐ (theo năng lực) + Thưởng doanh số bán hàng (Thu nhập lên đến 50tr/tháng).

- Sếp trẻ, làm việc trong lĩnh vực bán hàng, năng động, thoải mái, genZ.

- Phụ cấp cơm trưa.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật Lao Động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Kst Korea Valve Co., Ltd

