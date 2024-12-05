Tuyển Nhân viên kinh doanh Kst Korea Valve Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Kst Korea Valve Co., Ltd
Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 128/2 2A Lê Đình Cẩn, Tân Tạo, Bình Tân, Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu
1. Bán hàng
- Tìm kiếm khách hàng và bán hàng qua các kênh
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh theo chỉ tiêu đề ra
- Liên hệ, làm việc trực tiếp với NCC Trung Quốc để hỏi giá và báo giá sản phẩm
- Phối hợp các bộ phận theo dõi kế hoạch giao hàng, công nợ
- Báo cáo công việc lên quản lý và ban giám đốc
2. Hỗ trợ các hoạt động nội bộ của công ty
Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu ứng viên
- Độ tuổi: từ 20 đến 25 tuổi (Nam/nữ)
- Tốt nghiệp: cấp 3 trở lên.
- Định hướng nghiêm túc, lâu dài với nghề sales
- Khả năng đọc hiểu, giao tiếp tiếng Trung
- Kỹ năng tin học văn phòng, giao tiếp, làm việc độc lập, làm việc nhóm
- Nhận sinh viên mới ra trường & đào tạo.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm sales.
Tại Kst Korea Valve Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì
Quyền lợi
- Lương cứng: 7.000.000 - 8.000.000 VNĐ (theo năng lực) + Thưởng doanh số bán hàng (Thu nhập lên đến 50tr/tháng).
- Sếp trẻ, làm việc trong lĩnh vực bán hàng, năng động, thoải mái, genZ.
- Phụ cấp cơm trưa.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật Lao Động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Kst Korea Valve Co., Ltd
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
