Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tâm Minh Tâm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 40A - 40B, Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

• Tư vấn và bán hàng: Tư vấn khách hàng nhận biết sự khác biệt về sản phẩm, dịch vụ in tranh ảnh chất lượng cao của công ty.

• Quan hệ khách hàng: Theo dõi và hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh như đơn hàng, công nợ, đảm bảo quá trình giao dịch diễn ra nhanh chóng và chính xác.

• Tiếp thị trực tiếp: Tham gia xây dựng kế hoạch, thuyết trình và triển khai thực hiện các chiến dịch tiếp thị sản phẩm và dịch vụ trực tiếp tại studio hoặc công ty đối tác.

• Cập nhật thông tin thị trường: Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và đưa ra các đề xuất cải thiện sản phẩm, dịch vụ.

• Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới: Tìm kiếm khách hàng tiềm năng thông qua các kênh trực tiếp (sự kiện / hội thảo / đường đi) và online (mạng xã hội, website, app, email, ...) và các nền tảng thương mại điện tử.

• Những công việc khác theo chỉ đạo và hướng dẫn của ban giám đốc thuộc phạm vi bộ phận tiếp thị và phát triển kinh doanh.

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Thời gian làm việc: T2 – T7, từ 8h – 18h.

• Thái độ: xây dựng, cầu tiến, chủ động.

• Tính cách: nhạy bén, hoạt ngôn, trung thực.

• Trình độ: Tốt nghiệp trung cấp trở lên, ưu tiên các ngành Marketing, Kinh Doanh, Truyền Thông.

• Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán hàng, đặc biệt là in tranh ảnh theo yêu cầu, có nguyện vọng gắn bó lâu dài.

• Biết tiếng Anh giao tiếp, chủ động làm việc với khách nước ngoài là lợi thế.

Tại Công Ty TNHH Tâm Minh Tâm Thì Được Hưởng Những Gì

• Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm, dịch vụ, kỹ năng và công cụ.

• Lương học việc 5 triệu đồng/tháng. Sau 3 tháng, áp dụng chính sách nhân viên chính thức, thu nhập trung bình từ 8 triệu - 20 triệu.

• Đãi ngộ du lịch trong nước hàng năm với Công ty.

• Đãi ngộ du lịch nước ngoài 4 năm / lần.

• Đãi ngộ lương thâm niên sau mỗi năm làm việc

• Đãi ngộ phụ cấp cơm trưa, xăng xe, điện thoại và gửi xe (nếu có).

• Chế độ bảo hiểm xã hội theo luật định.

• Chế độ nghỉ phép, lương thưởng theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tâm Minh Tâm

