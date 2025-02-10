Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG HÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 192 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Tìm kiếm khách hàng qua kênh online: Xây dựng, thực hiện chiến dịch Marketing bằng nhiều hình thức khác nhau: đăng tải bài viết lên các trang mạng xã hội, chạy quảng cáo trên nền tảng Google, Facebook v.v.

Tìm kiếm khách hàng qua kênh trực tiếp: Tổ chức kênh bán hàng trực tiếp và online; quảng cáo truyền thông về sản phẩm, dịch vụ của công ty.

Tư vấn, báo giá, đàm phán, ký kết hợp đồng dịch vụ với khách hàng tiềm năng; Chăm sóc, duy trì, phát triển mỗi quan hệ với khách hàng

Phát triển xây dựng và mở rộng các mối quan hệ, gặp gỡ các tổ chức, doanh nghiệp có tiềm năng, tư vấn về dịch vụ hoặc các dự án lớn.

Giới thiệu và tư vấn sản phẩm: nhà xưởng xây sẵn hoặc cho tư vấn cho thuê đất để khách đầu tư xây dựng

Thăm dò nhu cầu và giải đáp các thông tin mà khách hàng yêu cầu

Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Marketing, Thương mại điện tử...

Kỹ năng tư duy, giao tiếp và xử lý tình huống tốt.

Nhanh nhẹn, hoạt bát, trung thực và tích cực trong công việc.

Có khả năng lập kế hoạch, triển khai thực hiện, kiểm tra, theo dõi và đánh giá

Có kinh nghiệm Sale/Telesale là một lợi thế

Biết Tiếng Anh/ Hàn là 1 lợi thế

Đam mê với kinh doanh

Biết lái xe là 1 lợi thế

Có thể đi công tác

Lương thỏa thuận

Thử việc 2 tháng

Lương tháng thứ 13, Thưởng Lễ, tết, Thưởng thành tích

Tham gia BHXH theo quy định Nhà nước

Nghỉ phép 12 ngày/ năm và theo quy định của Nhà nước

Cơ hội phát triển và thăng tiến rõ ràng.

