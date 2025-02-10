Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG HÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG HÀ
- Hồ Chí Minh:
- 192 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu
Tìm kiếm khách hàng qua kênh online: Xây dựng, thực hiện chiến dịch Marketing bằng nhiều hình thức khác nhau: đăng tải bài viết lên các trang mạng xã hội, chạy quảng cáo trên nền tảng Google, Facebook v.v.
Tìm kiếm khách hàng qua kênh trực tiếp: Tổ chức kênh bán hàng trực tiếp và online; quảng cáo truyền thông về sản phẩm, dịch vụ của công ty.
Tư vấn, báo giá, đàm phán, ký kết hợp đồng dịch vụ với khách hàng tiềm năng; Chăm sóc, duy trì, phát triển mỗi quan hệ với khách hàng
Phát triển xây dựng và mở rộng các mối quan hệ, gặp gỡ các tổ chức, doanh nghiệp có tiềm năng, tư vấn về dịch vụ hoặc các dự án lớn.
Giới thiệu và tư vấn sản phẩm: nhà xưởng xây sẵn hoặc cho tư vấn cho thuê đất để khách đầu tư xây dựng
Thăm dò nhu cầu và giải đáp các thông tin mà khách hàng yêu cầu
Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng tư duy, giao tiếp và xử lý tình huống tốt.
Nhanh nhẹn, hoạt bát, trung thực và tích cực trong công việc.
Có khả năng lập kế hoạch, triển khai thực hiện, kiểm tra, theo dõi và đánh giá
Có kinh nghiệm Sale/Telesale là một lợi thế
Biết Tiếng Anh/ Hàn là 1 lợi thế
Đam mê với kinh doanh
Biết lái xe là 1 lợi thế
Có thể đi công tác
Tại CÔNG TY TNHH KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG HÀ Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc 2 tháng
Lương tháng thứ 13, Thưởng Lễ, tết, Thưởng thành tích
Tham gia BHXH theo quy định Nhà nước
Nghỉ phép 12 ngày/ năm và theo quy định của Nhà nước
Cơ hội phát triển và thăng tiến rõ ràng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG HÀ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
