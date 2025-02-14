Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Quỳnh Nguyên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: C24, đường Lê thị C24 Lê Thị Riêng, KDC Thới An, KP1, P Thới An, Q 12, TP HCM, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch bán hàng để đạt được mục tiêu doanh số bán hàng hàng tháng, hàng quý, hàng năm.

- Tìm kiếm và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện tại và tiềm năng để tăng cường doanh số bán hàng và xây dựng lòng trung thành của khách hàng.

- Cung cấp thông tin sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng, giải đáp các thắc mắc và tư vấn cho khách hàng để giúp họ đưa ra quyết định mua hàng phù hợp.

- Theo dõi và quản lý đơn hàng, bao gồm việc cập nhật trạng thái đơn hàng, giải quyết các vấn đề liên quan đến đơn hàng và đảm bảo rằng đơn hàng được giao đúng hạn.

Yêu Cầu Công Việc

- Có khả năng giao tiếp tốt, tự tin và có kỹ năng bán hàng mạnh mẽ, khả năng thuyết phục khách hàng và đạt được mục tiêu doanh số.

- Có kỹ năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc hiệu quả, khả năng ưu tiên công việc và hoàn thành mục tiêu theo thời hạn.

- Có khả năng làm việc độc lập và trong nhóm, khả năng hợp tác và hỗ trợ đồng nghiệp để đạt được mục tiêu chung.

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Quỳnh Nguyên Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, 13 tháng lương (tương đương với mức lương 14 tháng theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

- Hỗ trợ bữa trưa, 25000 đồng/ ngày

- Được hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo quy định của pháp luật

- Được hưởng 12 ngày nghỉ phép

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Quỳnh Nguyên

