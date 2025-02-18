Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Việt Nam Car Care làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 290 Nguyễn Văn Linh, Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Hỗ trợ đội ngũ tư vấn trong việc giới thiệu và giải thích các dịch vụ chăm sóc xe và sản phẩm liên quan đến ô tô.

Tư vấn cho khách hàng về các dịch vụ ô tô và sản phẩm chăm sóc xe, bao gồm các sản phẩm làm sạch, bảo vệ và nâng cấp xe.

Cập nhật và quản lý thông tin về dịch vụ và sản phẩm, bao gồm khuyến mãi, chương trình ưu đãi.

Theo dõi và ghi nhận phản hồi của khách hàng, hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh.

Hỗ trợ thực hiện các công việc hành chính và quản lý dữ liệu liên quan đến dịch vụ và sản phẩm.

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Kỹ thuật ô tô, hoặc các ngành liên quan.

Đam mê và có kiến thức về ô tô, dịch vụ chăm sóc xe, và sản phẩm liên quan.

Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng thuyết phục.

Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng như Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).

Có tinh thần học hỏi, cầu tiến và khả năng làm việc nhóm.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thực tập hoặc làm việc liên quan đến dịch vụ khách hàng hoặc bán hàng.

Tại Công ty TNHH Việt Nam Car Care Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội học hỏi và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động.

Được đào tạo và hướng dẫn bởi các chuyên gia trong ngành chăm sóc xe..

Hỗ trợ chi phí xăng xe, điện thoại.

Thu nhập hoa hồng + thưởng vượt KPI không giới hạn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Việt Nam Car Care

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin