Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH LIÊN Á ĐÔNG Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô IV.11, Đường CN4 , Khu công nghiệp Tân Bình, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Làm việc theo nhóm (có sẵn) về mặt hàng: ắc quy ô tô, xe máy, ống công nghiệp các loại.

Cùng team phát triển thị trường, khách hàng, bám sát doanh số nhóm phân công.

Bán hàng và thu hồi công nợ, tương tác khách hàng mới/cũ.

Các công việc khác theo sự phân công của trưởng nhóm/giám đốc.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Trung Cấp/Cao Đẳng/ Đại học chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh, hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm: Từ 01 năm kinh nghiệm vị trí Nhân Viên Kinh Doanh/ Tư Vấn/Bán hàng,...

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, kiến thức về ắc quy các loại.

Có khả năng giao tiếp tốt, trung thực, hoà đồng.

Biết tin học văn phòng cơ bản.

Quyền Lợi

Tham gia BHXH BHTN BHYT theo quy định Luật Lao động.

Nghỉ phép năm, thưởng lễ tết lương tháng 13, thưởng thêm, phụ cấp thâm niên.

Môi trường: thân thiện, hoà đồng, thoải mái.

Lương cơ bản: theo năng lực từ 7.500.000vnđ + thưởngdoanh số. (Thu nhập không giới hạn)

Thời gian làm việc: thứ 2 – cả ngày thứ 7, 8h - 17h, nghỉ trưa 1h.

Cách Thức Ứng Tuyển

