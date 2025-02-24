Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Bất Động Sản Gold Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Vinhomes Grand Park, Nguyễn Xiển, Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Hồ Chí Minh - Shophouse Toà HR3, Eco Green SaiGon, Quận 7 - Tòa I1 Imperia smart city, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Quận 9

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: Q7, Q9, và Nam Từ Liêm, Hà Nội

Nhân viên Sale bán, chuyển nhượng, cho thuê căn hộ:

Bán/chuyển nhượng và cho thuê căn hộ;

Tìm kiếm khách, và thực hiện các công việc liên quan đến giao dịch chuyển nhượng/bán, cho thuê căn hộ.

Sale ở Hà Nội chủ yếu bán, chuyển nhượng, cho thuê dự án Vinhomes Smart City, Nam Từ Liêm

Thực hiện yêu cầu của cấp trên

Địa điểm làm việc 1: Shophouse Eco Green SaiGon Q7, TP.HCM.

Địa điểm làm việc 2: Toà BE, Vinhomes Grand Park, Q9, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

Địa điểm làm việc 3: Shophouse Imperia Smart City, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Quận 7 yêu cầu Kinh nghiệm bán chuyển nhượng và cho thuê căn hộ;

Quận 9 và Nam Từ Liêm: Không yêu cầu kinh nghiệm được đào tạo

Gần vị trí nơi làm việc là một lợi thế;

Nhanh nhẹn, hoạt bát, hoà đồng.

Tại Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Bất Động Sản Gold Land Thì Được Hưởng Những Gì

Lương chính thức: 7.000.000/tháng+ hoa hồng (sale trực tiếp tính 30%-62%/căn, liên kết sale ngoài hh 8%/căn);

Thử việc 2 tháng (nhận 90% lương chính thức);

Phúc lợi khác: Cơm 30.000/ngày + chuyên cần 500.000/tháng, tiền gửi xe.

Phúc lợi đầy đủ theo quy định nhà nước; thưởng tết, thưởng một số dịp lễ và các phúc lợi khác theo quy định công ty.

Đóng BHXH;

Đi du lịch hàng năm trong và ngoài nước

Thời gian làm việc

Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:30 đến 17:30)

Thứ 7 (từ 08:30 đến 12:30)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Bất Động Sản Gold Land

