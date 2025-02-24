Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Bất Động Sản Gold Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Bất Động Sản Gold Land
- Hồ Chí Minh:
- Vinhomes Grand Park, Nguyễn Xiển, Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Hồ Chí Minh
- Shophouse Toà HR3, Eco Green SaiGon, Quận 7
- Tòa I1 Imperia smart city, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Quận 9
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu
ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: Q7, Q9, và Nam Từ Liêm, Hà Nội
Nhân viên Sale bán, chuyển nhượng, cho thuê căn hộ:
Bán/chuyển nhượng và cho thuê căn hộ;
Tìm kiếm khách, và thực hiện các công việc liên quan đến giao dịch chuyển nhượng/bán, cho thuê căn hộ.
Sale ở Hà Nội chủ yếu bán, chuyển nhượng, cho thuê dự án Vinhomes Smart City, Nam Từ Liêm
Thực hiện yêu cầu của cấp trên
Địa điểm làm việc 1: Shophouse Eco Green SaiGon Q7, TP.HCM.
Địa điểm làm việc 2: Toà BE, Vinhomes Grand Park, Q9, TP. Thủ Đức, TP.HCM.
Địa điểm làm việc 3: Shophouse Imperia Smart City, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Quận 9 và Nam Từ Liêm: Không yêu cầu kinh nghiệm được đào tạo
Gần vị trí nơi làm việc là một lợi thế;
Nhanh nhẹn, hoạt bát, hoà đồng.
Tại Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Bất Động Sản Gold Land Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc 2 tháng (nhận 90% lương chính thức);
Phúc lợi khác: Cơm 30.000/ngày + chuyên cần 500.000/tháng, tiền gửi xe.
Phúc lợi đầy đủ theo quy định nhà nước; thưởng tết, thưởng một số dịp lễ và các phúc lợi khác theo quy định công ty.
Đóng BHXH;
Đi du lịch hàng năm trong và ngoài nước
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:30 đến 17:30)
Thứ 7 (từ 08:30 đến 12:30)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Bất Động Sản Gold Land
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
