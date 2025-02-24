Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 57A Trung Mỹ Tây 13,Hồ Chí Minh, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

- Giới thiệu sản phẩm của công ty tới các hệ thống siêu thị bán lẻ, cửa hàng tiện lợi
- Xây dựng phương án mở mới, chăm sóc khách hàng hiệu quả để giữ nguồn khách hàng ổn định và phát triển hệ thống khách hàng mới.
- Nghiên cứu, tìm hiểu, thu thập thông tin khách hàng, thông tin sản phẩm để đưa ra chính sách kinh doanh phù hợp với sự thay đổi của thị trường.
- Hoàn thành và gửi báo cáo đầy đủ và đúng yêu cầu được giao
- Thực hiện các chương trình của marketing hỗ trợ khách hàng

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng lắng nghe
- Kỹ năng chăm sóc khách hàng
- Kỹ năng thuyết phục khách hàng

Tại Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng lương cơ bản từ 7 triệu trở lên + Phụ cấp +Thưởng theo doanh thu, hoa hồng cao
- Tham gia các hoạt động hàng năm: Tân niên, tất niên, du lịch,…
- Chế độ xét tăng lương hàng năm, đào tạo nội bộ
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo Quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam

Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 57A, Trung Mỹ Tây, P Trung Mỹ Tây, Quận 12

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

