Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 57A Trung Mỹ Tây 13,Hồ Chí Minh, Quận 12

Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

- Giới thiệu sản phẩm của công ty tới các hệ thống siêu thị bán lẻ, cửa hàng tiện lợi

- Xây dựng phương án mở mới, chăm sóc khách hàng hiệu quả để giữ nguồn khách hàng ổn định và phát triển hệ thống khách hàng mới.

- Nghiên cứu, tìm hiểu, thu thập thông tin khách hàng, thông tin sản phẩm để đưa ra chính sách kinh doanh phù hợp với sự thay đổi của thị trường.

- Hoàn thành và gửi báo cáo đầy đủ và đúng yêu cầu được giao

- Thực hiện các chương trình của marketing hỗ trợ khách hàng

Yêu Cầu Công Việc

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng lắng nghe

- Kỹ năng chăm sóc khách hàng

- Kỹ năng thuyết phục khách hàng

Tại Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng lương cơ bản từ 7 triệu trở lên + Phụ cấp +Thưởng theo doanh thu, hoa hồng cao

- Tham gia các hoạt động hàng năm: Tân niên, tất niên, du lịch,…

- Chế độ xét tăng lương hàng năm, đào tạo nội bộ

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo Quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam

